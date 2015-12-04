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亚洲 | 2015年 12月 5日 星期六 03:41 BJT

标题新闻：伊拉克油长称OPEC不应独自减产，约束市场不只是OPEC单方面的责任

石油输出国组织(OPEC)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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