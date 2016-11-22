焦点：OPEC下周讨论减产 但伊朗和伊拉克持保留态度

路透维也纳/迪拜11月22日 - 石油输出国组织(OPEC)将于下周讨论除利比亚和尼日利亚外所有成员国减产4-4.5%的协议，但成功与否取决于伊拉克和伊朗是否加入，两国距离确定全面支持协议还相距甚远。

三位OPEC消息人士告诉路透，OPEC专家周二在维也纳决定，建议11月30日的部长级会议讨论由成员国阿尔及利亚提出的按照上述比例减产的提议。

根据路透基于10月OPEC产量预估计算，这一减产比例将使OPEC当前产量减少逾120万桶/日，处于市场预估区间的高端。

但消息人士还称，伊朗、伊拉克和印尼代表已经对他们的参与程度表达了保留意见。如果此协议达成，将是2008年以来OPEC的第一个限制供应协议。

布兰特原油持平于约每桶49美元，稍早上涨约1美元。截至1600 GMT，会议仍未结束。

OPEC在9月时同意将日产量从其最新的预估产量3,364万桶减少至3,250-3,300万桶之间，以试图提振油价。

OPEC协议可能会遇到波折，因伊拉克要求排除在协议外，伊朗想要增加供应，因其产量之前一直受到制裁的打击。

伊拉克外长周二在布达佩斯称，OPEC应该允许伊拉克继续不受限地提高产量。

**讨价还价**

消息人士表示，伊朗和伊拉克提出了参与协议的特定条件。消息人士不允许正式谈论此事，因此次会议为闭门会议。

消息人士称，沙特及其海湾盟国已经暗示，他们准备将日产量至多减少100万桶。

阿尔及利亚建议除尼日利亚和利比亚外所有成员国从OPEC预估的10月产量减产4-4.5%，旨在达到总产量降至3,250万吨的目标，OPEC消息人士表示。

消息人士称，这意味着沙特将减产多达50万桶/日。

OPEC自己的预估基于所谓的“二手消息来源”，通常低于各成员国向其直接提交的产量。

消息人士表示，根据阿尔及利亚提议，伊朗将被要求从近每日生产400万桶原油减少4.5%。但其中的一位消息人士称，伊朗暗示可以从每日410-420万桶的较高产量水平基础上减产。

伊拉克被要求减产约20万桶/日，伊拉克也仍在争辩，是否应该从OPEC预估的产量水平基础上减产，还是应该从更高的该国自己提交的产量数字基础上减产。

“所提议的减产85%来自于海湾国家，但伊朗仍不赞成，”一位消息人士称。

非OPEC成员国俄罗斯也仍未同意减产，而是主张冻产，一位OPEC高级代表称。

“仅靠OPEC就想令市场恢复平衡和推高价格很难，”该消息人士称。(完)