分析师观点：产油国料将延长减产协议 市场怎么看？

焦点：原油进口大国中印日打饱嗝拖低亚洲需求 打压平衡油市努力
路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。
路透5月24日 - 市场人士预期，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国周四在维也纳的会议料将同意延长减产计划。
石油部长们称，在这场会议前产油国正在建立共识，将减产延长九个月、而非只延六个月。
预期达成的减产协议可能产生什么样的影响？ 以下为市场的看法：
--法国巴黎银行，5月23日：除延长减产外还需采取其他行动
尽管市场正在消化延长减产的预期，但油价仅有温和进展。或许除了延长减产期限外还需采取其他行动，才能再度激起多头热情。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。
--华侨银行，5月22日：美国产出或抑制油价涨势
OPEC其他成员国一旦减产，即突显OPEC及俄罗斯石油生产正在走回头路的事实；它们的产量占全球石油产量的45%左右。
从油价5月份的涨势看来，这确实意味着市场已考虑到减产协议延长至2017年底的可能。
即使油价在OPEC会后上扬，这波涨势实际上也会在每桶55-60美元附近受阻，尤其是在美国大肆增产的情况下。
--美银美林，5月18日：进一步减产将令OPEC损失市场份额
OPEC若进一步减产，可能将更多的市场份额拱手让给美国页岩油，且油价或许不会进一步大幅上涨。
反观OPEC倘若增产，则油价可能崩跌至每桶35美元，令OPEC财政状况更加艰困。
在我们看来，大多数OPEC成员国这两种情况都承受不起...我们认为OPEC将延长减产协议，在六至九个月内维持产量不变，并希望需求好转。
--高盛，5月22日：明年晚些时候有再次供应过剩的风险
我们认为，延长减产九个月会在2018年初使经济合作暨发展组织(OECD)库存正常化，但如果OPEC和俄罗斯扩大产能导致产量上升，并且页岩油产量以不受控的速度增加，那么明年晚些时候有再次供应过剩的风险。
--渣打，5月22日：到12月时库存将回到五年均值
尽管一些非OPEC产油国可能退出减产协议(其他小型产油国可能加入协议)，我们预计OPEC会议后，当前协议的主要内容将维持不变。
我们认为如果今年余下时间OPEC供应维持在当前水准，到12月时全球库存可能回到五年均值水平。(完)
OPEC和非OPEC产量图表：tmsnrt.rs/2cWq5NN
OPEC闲置产能和美国西德克萨斯中质油(WTI)价格图表：tmsnrt.rs/2rSNw0u
(编译 张若琪/龚芳/杜明霞；审校 郑茵/张荻)
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路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。