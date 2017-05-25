分析师观点：产油国料将延长减产协议 市场怎么看？

路透5月24日 - 市场人士预期，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国周四在维也纳的会议料将同意延长减产计划。

石油部长们称，在这场会议前产油国正在建立共识，将减产延长九个月、而非只延六个月。

预期达成的减产协议可能产生什么样的影响？ 以下为市场的看法：

--法国巴黎银行，5月23日：除延长减产外还需采取其他行动

尽管市场正在消化延长减产的预期，但油价仅有温和进展。或许除了延长减产期限外还需采取其他行动，才能再度激起多头热情。

油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。

--华侨银行，5月22日：美国产出或抑制油价涨势

OPEC其他成员国一旦减产，即突显OPEC及俄罗斯石油生产正在走回头路的事实；它们的产量占全球石油产量的45%左右。

从油价5月份的涨势看来，这确实意味着市场已考虑到减产协议延长至2017年底的可能。

即使油价在OPEC会后上扬，这波涨势实际上也会在每桶55-60美元附近受阻，尤其是在美国大肆增产的情况下。

--美银美林，5月18日：进一步减产将令OPEC损失市场份额

OPEC若进一步减产，可能将更多的市场份额拱手让给美国页岩油，且油价或许不会进一步大幅上涨。

反观OPEC倘若增产，则油价可能崩跌至每桶35美元，令OPEC财政状况更加艰困。

在我们看来，大多数OPEC成员国这两种情况都承受不起...我们认为OPEC将延长减产协议，在六至九个月内维持产量不变，并希望需求好转。

--高盛，5月22日：明年晚些时候有再次供应过剩的风险

我们认为，延长减产九个月会在2018年初使经济合作暨发展组织(OECD)库存正常化，但如果OPEC和俄罗斯扩大产能导致产量上升，并且页岩油产量以不受控的速度增加，那么明年晚些时候有再次供应过剩的风险。

--渣打，5月22日：到12月时库存将回到五年均值

尽管一些非OPEC产油国可能退出减产协议(其他小型产油国可能加入协议)，我们预计OPEC会议后，当前协议的主要内容将维持不变。

我们认为如果今年余下时间OPEC供应维持在当前水准，到12月时全球库存可能回到五年均值水平。(完)

OPEC和非OPEC产量图表：tmsnrt.rs/2cWq5NN

OPEC闲置产能和美国西德克萨斯中质油(WTI)价格图表：tmsnrt.rs/2rSNw0u