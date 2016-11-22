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货币新闻 | 2016年 11月 23日 星期三 03:51 BJT

标题新闻：OPEC消息人士称高级别专家委员会“成功”地完成了工作，但没有透露会议报告细节

OPEC为石油输出国组织

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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