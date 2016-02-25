俄罗斯能源部长称OPEC和非OPEC国家3月拟举行会议

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透明斯克2月25日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周四表示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家石油部长计划在3月中举行会议。
他表示，如果这次会议召开，俄罗斯将参加。诺瓦克还说他3月可能会见伊朗石油部长。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。