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国际财经 | 2016年 2月 26日 星期五 07:25 BJT

俄罗斯能源部长称OPEC和非OPEC国家3月拟举行会议

路透明斯克2月25日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周四表示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家石油部长计划在3月中举行会议。

他表示，如果这次会议召开，俄罗斯将参加。诺瓦克还说他3月可能会见伊朗石油部长。(完)

(编译 杜明霞；审校 张若琪)

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