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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 23:04 BJT

标题新闻：俄将不参加OPEC本周会议或会前的协商，预计12月中与OPEC召开专家级会议-俄能源部

石油输出国组织(OPEC)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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