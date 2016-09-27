俄罗斯能源部长与OPEC会晤之际 俄国内并无冻产迹象

路透莫斯科9月26日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)本周飞往阿尔及利亚，与石油输出国组织(OPEC)商讨减产问题，但俄罗斯国内情势发展显示，俄罗斯并未准备参与产量协调行动。

俄罗斯五大油企全部表示，明年将提高产量，最近几个月它们的产量触及纪录水准。这些油企的产量占全球最大产油国--俄罗斯总产量的四分之三。

毫无疑问，如果俄罗斯总统普京要求缩减产量，这些油企都将遵守。

但迄今为止，普京尚未会见俄罗斯主要产油商，而且俄罗斯能源部长也未与油企进行过这种谘商。

“我们认为不大可能达成一致...谁也不信任谁，(OPEC内外)全部都在增产，”来自俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)的一位消息人士说。

全球石油冻产协议年初开始讨论以来，俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)一直是最大的反对者。该公司占俄罗斯逾三分之一的产油量。

主导俄罗斯石油版图的还有卢克石油(Lukoil)(LKOH.MM)、苏尔古特油气公司(Surgutneftegas)(SNGS.MM)、GazpromNeft (SIBN.MM)和Tatneft (TATN.MM)。据这些公司预测和路透计算，他们计划在2017将产量平均提高约1.6%。

瑞银集团的分析师预计明年俄罗斯总体石油产量提高2.7%。

“我对协议以及结果都感到怀疑，”BP在俄罗斯首席经济分析师Vladimir Drebentsov称。

“随着价格上涨，美国产量也在上升，”他称。

伊朗周一淡化石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国本周稍晚在阿尔及利亚达成协议的可能，不过OPEC其他几个成员国称仍寄望产油国最终能采取措施解决全球供应过剩。(完)