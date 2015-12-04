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市场报道 | 2015年 12月 5日 星期六 00:49 BJT

美国热股：美国页岩油生产商股价急跌，因OPEC决定保持产量不变

路透12月4日 - 美国页岩油生产商类股周五急跌，因石油输出国组织(OPEC)维持接近纪录的产量目标不变，试图通过此举将美国生产商挤出市场，尽管油市供应过剩已经推低油价。

布兰特和美国原油价格大幅下挫，拖累美国能源类股急跌。

北达科他主要石油生产商Whiting Petroleum Corp ，Continental　Resources Inc 和Oasis Petroleum Inc 下跌均超过4%。

Marathon Oil Corp, Hess Corp 和Occidental Petroleum Corp 下跌逾2%。

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