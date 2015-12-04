美国热股：美国页岩油生产商股价急跌，因OPEC决定保持产量不变

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透12月4日 - 美国页岩油生产商类股周五急跌，因石油输出国组织(OPEC)维持接近纪录的产量目标不变，试图通过此举将美国生产商挤出市场，尽管油市供应过剩已经推低油价。
布兰特和美国原油价格大幅下挫，拖累美国能源类股急跌。
北达科他主要石油生产商Whiting Petroleum Corp ，Continental Resources Inc 和Oasis Petroleum Inc 下跌均超过4%。
Marathon Oil Corp, Hess Corp 和Occidental Petroleum Corp 下跌逾2%。
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。