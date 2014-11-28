国际油市：委内瑞拉称会继续努力以推动油价重回100美元

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯11月27日 - 委内瑞拉总统马杜罗周四晚间表示，该国将继续采取行动推高石油价格，直至油价反弹至每桶100美元。石油输出国组织（OPEC）稍早决定不减产，委内瑞拉积极推动减产的努力受挫。

OPEC较贫穷的成员国呼吁减产以遏制油价跌势，但遭到沙特的阻挠。

OPEC决定不减产，对委内瑞拉摇摇欲坠的经济而言是一记重击，同时还表明委内瑞拉在OPEC的影响力减弱。委内瑞拉经济被普遍认为已经陷入衰退。

马杜罗称，委内瑞拉不会就此罢休。该国拥有全球最大的原油储量。

“我们现在没有实现目标，但我们会实现，也会继续努力，直到油价处于注定要在的大约每桶100美元的水平，”马杜罗在一个军方活动上说。据估计，油价下跌已经导致委内瑞拉的收入减少最多40%。

鉴于富庶的海湾国家已经明确表示准备挺过油价下跌的冲击，可以确定，委内瑞拉面临着一场攻坚战。（完）