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货币新闻 | 2015年 12月 2日 星期三 13:46 BJT

标题新闻：委内瑞拉将力争推动OPEC会议决定减产5%，以支撑油价--总统马杜罗

OPEC为石油输出国组织的简称

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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