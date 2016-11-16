版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 05:32 BJT

标题新闻：委内瑞拉总统马杜罗称石油输出国组织(OPEC)国家准备达成减产的“强有力”协议

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐