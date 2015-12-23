焦点：2020年OPEC市占率将萎缩 因对手无视油价崩跌而扩大产量

路透伦敦12月23日 - 全球2020年对石油输出国组织(OPEC)原油的需求将低于2016年，因事实证明竞争对手的供应比预想的更为坚韧，由此关于OPEC放任油价下跌以打击对手策略的讨论将变得更加激烈。

一年前OPEC拒绝减产以维持市占率，但此番在2015年全球原油展望中却调高包括页岩油在内的全球致密油供应预估，尽管油价下跌。

OPEC表示，2020年时OPEC原油需求将达每日3,070万桶，低于明年预计的3,090万桶，亦比OPEC当前产量低100万桶。

原油在18个月来已下跌逾半，本周来到每桶36.04美元的11年低位。油价下跌在中期内促进对石油使用，不过OPEC表示，随着时间推移，低油价对需求的刺激将会减弱。

“近期油价下跌对需求的影响短期内最为明显，”OPEC秘书长巴德里在报告前言中写道，“中期内则将逐渐减弱。”

对于2014年转向保卫市场份额策略的意义，OPEC内部的分歧与日俱增，而且在12月4日会议上未能就产量上限达成协议，为几十年来首见。沙特及其海湾盟国带头支持保卫市场份额的策略。

不过报告显示，从占全球石油产量三分之一的OPEC的观点来看，中期前景已经改善。2014年的报告曾预计，2020年时对OPEC原油的日需求会降至2,900万桶。

OPEC表示年中时停止对报告的建模工作，自那时以来该组织已更新对2016年非OPEC国家供应的预期至下滑。该报告中的数据并不包括12月重新加入OPEC的印尼。

这份报告中的主要数据显示，中期内OPEC市场份额将承压，这与路透11月获得的一份OPEC机密报告一致。

**页岩油具有韧性**

OPEC起初淡化了页岩油的影响，尽管曾在其2012年年度展望中首次承认影响可能“巨大”。

受OPEC之前削减供应的政策影响，油价多年处于高位，让页岩油等非常规原油开采有利可图。与之前报告不同的是，OPEC现在称很多项目可以在较低价格水平下维持运营。

“现在能让一些高产的区域维持盈亏平衡的油价水准，可能比2015年观察到的要低，因此产量可能继续增长，”报告指出。

报告称，全球页岩油产量到2020年将达每日519万桶，并在2030年达到每日561万桶的高峰，因阿根廷和俄罗斯也加入北美的行列，开始开采页岩油。

去年的预估为，页岩油产量到2020年达到每日450万桶，到2040年时为每日400万桶。

OPEC表示，在另一个比较乐观的供应情境下，致密油生产可能扩展至墨西哥与中国，推动产量在2040年前接近每日800万桶。而在不久前的2013年，OPEC还假设致密油生产不会影响到北美以外地区。

报告中还赞同，随着替代供应增长减缓，OPEC市场份额在长期内将会增加。OPEC原油需求在2040年料将达到每日4,070万桶，在全球供应总量中占比37%，高于2015年的33%。

OPEC还小幅上调全球石油需求中期预估，预计2020年石油消费量将达到每日9,740万桶，较去年报告中的估值高出50万桶。

但OPEC表示，经济增长减速、原油成本在汽油价格中的比例有限、以及一些货币兑美元下滑等因素，将抑制需求对原油价格下跌作出反应。

该组织预期，2040年的原油需求将达到每日1.0980亿桶，较一年之前减少130万桶，得益于提高能源效率和减缓气候变化的努力。

油价预计仅会温和回升。报告中预期2015年OPEC原油一篮子价格为每桶55美元，之后每年上涨5美元，2020年达到80美元。(完)