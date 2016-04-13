版本:
中国
国际财经 | 2016年 4月 13日 星期三 18:40 BJT

OPEC月报下调2016年石油需求增长预估 称OPEC产量会略有增加

路透伦敦4月13日 - 石油输出国组织(OPEC)周三预测，2016年全球对OPEC原油需求将低于之前预期，因消费减慢，增加了市场过剩的供给量。

OPEC在其月报中将2016年全球石油日需求增长预估下调5万桶，并称可能会进一步下调。

该组织援引二手消息来源称，3月OPEC日产原油3,225万桶，较2月增加约1.5万桶。

该报告认为，如果该组织成员国保持3月产量，2016年将出现每日供应过剩79万桶，高于上个月报告中预估的76万桶。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐