OPEC月报下调2016年石油需求增长预估 称OPEC产量会略有增加

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦4月13日 - 石油输出国组织(OPEC)周三预测，2016年全球对OPEC原油需求将低于之前预期，因消费减慢，增加了市场过剩的供给量。
OPEC在其月报中将2016年全球石油日需求增长预估下调5万桶，并称可能会进一步下调。
该组织援引二手消息来源称，3月OPEC日产原油3,225万桶，较2月增加约1.5万桶。
该报告认为，如果该组织成员国保持3月产量，2016年将出现每日供应过剩79万桶，高于上个月报告中预估的76万桶。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。