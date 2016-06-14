OPEC月报：石油需求料超过OPEC产量 为三年来首见

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦6月13日 - 石油输出国组织(OPEC)预计，今年下半年全球油市将更加平衡，因尼日利亚和加拿大供应中断帮助加速缓解供应过剩局面。
OPEC在月报中称，该组织当前的产量低于对其今年下半年原油供应的平均需求预估。根据OPEC以往的报告，上次OPEC在完整一季中的原油产量低于需求是在2013年。
油价已经从1月创下的12年低位每桶27美元回升至50美元，因中断事件抑制了过剩的供应。OPEC表示，预期中无论如何都会发生的市场趋紧因为这些事件而加快脚步。油价下跌终将对成本较高的非OPEC供应造成打击，从而促使市场供应收紧。
OPEC在月报中表示，“市场上供应过剩问题在未来几季可能会缓解，”使得“油市在年底前更加平衡。”
油价两年前从100美元崩跌，在OPEC拒绝减产后跌势加剧；OPEC寄望于较低的油价能抑制对手的供应。有迹象显示这样的策略正在奏效，因此OPEC在6月2日的会议上维持产量政策不变。
针对尼日利亚石油产业的攻击事件、加拿大野火肆虐，以及其他地方的供应减少，导致5月意外中断的供应量创下至少五年最高。
但库存依然偏高，OPEC警告称，“尽管如此，全球仍有大量的过剩供应。”
OPEC在周一公布的月报中指出，该组织5月石油产量减少10万桶/日至3,236万桶/日。这比OPEC对其原油的第三季需求预估要少50万桶/日，也比对OPCE原油的下半年需求预估均值低16万桶/日。
这表明市场较今年第一季吃紧；当时OPEC表示其原油供应过剩达259万桶/日，油价跌至12年低点。
油价的下挫打击到非OPEC产油国的供应，因油企推迟或取消在全球各地的生产项目。OPEC预计2016年非OPEC石油供应减少74万桶/日，与上月预估持平。
自2014年政策转变以来，OPEC的供应就一直升高，4月达到2008年以来最高水平。报告援引二手资料称，5月的产量减少以尼日利亚降幅居前。
OPEC维持2016年全球石油需求增幅预估在120万桶/日不变。
国际能源署(IEA)将于周二公布其全球石油供需报告，这份报告也受到外界密切关注。(完)
(编译 戴素萍/张若琪 审校 徐文焰/郑茵)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。