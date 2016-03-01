焦点：OPEC暂时观察伊朗及俄罗斯产量情况 6月不太可能减产

图右蓝色标识为OPEC总部外的该组织标识。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透迪拜/伦敦3月1日 - 根据石油输出国组织(OPEC)消息人士及代表官员指出，即使油价持续极度偏低，OPEC也极不可能在6月的下次会议减产，因为还无法确定伊朗产量增加速度如何。

包括多名中东国家官员在内的消息人士称，沙特阿拉伯等OPEC成员国，亦希望先检验俄罗斯坚守冻结产量的承诺，再针对稳定油价提出进一步措施。

自供应过剩导致油价开始大跌以来，已超过18个月，沙特、卡塔尔、委内瑞拉、以及不属OPEC的俄罗斯，上个月达成协议，将把产量冻结于1月水准，这是15年来首次的全球石油协议。

沙特阿拉伯石油部长欧那密上周表示，降低供应并不在考虑之列，但他也指出，冻结产量只是平衡油市的第一步。日前油价已跌至2003年以来低位。

“或许到年底，真的明显看出伊朗实际产量符合宣称的水准时(减产会变得有可能)。但不会是在6月，”一名OPEC中东成员国的消息人士称。

俄罗斯及沙特1月产量是高峰或接近高峰水准，但伊朗是2016年供应面的主要不确定变数，欧美对伊朗的制裁措施在1月解除后，伊朗正在提高产油量。

过去一个月期间，伊朗发出一些互相矛盾的声明，宣称未来一年产量增幅可能提升至高达每日150万桶，这将颠覆市场认为伊朗油田已在多年制裁中受损的看法。

在此同时，伊朗2月出口表现不尽理想，因为仍有美元清算及船只保险问题未解决，欧洲买主对于立即加大交易显得态度审慎。

“OPEC里面没有人知道伊朗油田情况如何。所以沙特方面希望看看实际结果，”一名熟知冻产协议谈判的OPEC代表团消息人士称。

**没有特殊待遇**

不属OPEC的阿曼以及一些OPEC消息人士，都提出伊朗不受冻产协议限制的构想，比照过去伊拉克受到国际制裁时的作法，但根据OPEC消息人士说法，目前为止，并未向伊朗提供任何特殊待遇。

伊朗石油部长尚甘尼上周表示，冻产协议很“可笑”，而伊朗消息人士表示，一旦伊朗产量达到制裁前水准，伊朗就会准备讨论产量协议。

分析师认为，未来几个月伊朗的石油产量及出口可能最高增加70万桶/日，达到350万桶/日左右，但实际数据如何，将要花费一段时间摸索。

例如，伊朗向OPEC表示，1月产量高达340万桶/日，这远高于OPEC观察机构的估算。

多位OPEC消息人士表示，到OPEC召开6月会议时，伊朗出口情况仍然不会明朗，他们并称，届时可能只有4月的可靠数据。消息人士也指出，到6月时，创天量的全球石油库存水位是否终于下滑，也还言之过早。

沙特及俄罗斯并未说过，如果伊朗拒绝参与，则冻产协议无效，因此可能还有折冲空间。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)计划3月前往伊朗，进一步讨论冻产，他表示，冻产措施可能实施长达一年。

**俄罗斯能否恪守承诺**

如果俄罗斯恪守冻结产量的承诺，则将与该国之前的政策有很大的背离。俄罗斯仅有的一次同意与OPEC合作是在2001年，但该国从未兑现过自己的承诺，反而增加本国出口。

这令协调2001年协议的欧那密大为失望，他至今仍对达成任何协议心存戒备，深怕再被俄罗斯或其OPEC盟友欺骗。

“即使他们说会减产，他们也不会这么做。把我们的时间浪费在寻求协同减产上是没有意义的，”欧那密上周表示。

但在OPEC观察人士看来，冻产协议意味着沙特的看法有所改变。该国之前认为市场能自行恢复平衡，现在则觉得市场或许需要拉一把。

“最终，我们将会减产，”一位不愿具名的OPEC代表称。

其他代表则敦促尽快采取行动。前卡塔尔石油部长阿提亚表示，需要在产量过剩变得难以控制之前就减产。(完)