焦点：OPEC和非OPEC产油国同意评估是否应将减产协议延长六个月

路透科威特3月26日 - 石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的部长联合委员会周日在声明中表示，同意评估是否应将全球限制供应协议延长六个月。

早前的声明草案曾称，该委员会“报告执行率水平高，建议延长六个月”。

但最终版的声明仅称，委员会已请求一个技术团队和OPEC秘书处“评估油市情况...在2017年4月重提有关延长自愿调整生产的(问题)”。

石油行业分析师称，没有立即延长，可能会拖累原油价格。

“去掉建议延长减产的措辞转为支持成立技术评估委员会，可能让很多人失望，而且可能导致基金经理进一步结清多头仓位，这将给油价造成下行压力，”法国巴黎银行驻伦敦大宗商品策略部主管Harry Tchilinguirian表示。

措辞改变的原因目前还不明朗，不过一位业内资深消息人士称，该委员会没有建议延长减产的法律授权。

OPEC和其他产油国正在科威特开会，评估全球减产协议的进展情况。

OPEC和俄罗斯等另外11个主要产油国在12月同意今年上半年减产近180万桶/日。该协议有效期六个月，之后可能延期六个月。

“任何国家都有支持或不支持(延长协议)的自由。除非我们与每个国家都达成一致，否则我们不能延长该协议，”科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)称，并补充道，他希望4月底前做出决定。

声明称，该石油部长委员会“对通过自愿调节产量来实现全面履约的进展感到满意，并鼓励所有参与国努力达到100%履约”。

去年12月的协议已帮助拉抬油价站上每桶逾50美元，但这样的价格也刺激了不在减产协议之列的美国页岩油生产商增加产量。

委员会称其注意到某些导致石油库存增加的因素，比如季节性需求偏低、炼厂维修、非OPEC供应攀升。委员会还观察到市场中有金融人士的平仓操作。

“不过，炼厂维修季结束、美国库存增加显着放缓、以及浮式储油减少，将可支持这些为实现稳定市场的正面努力，”该委员会称。

委员会要求OPEC秘书处检讨油市情况，并在4月就是否延长施行减产协议提出建议。

“这再一次确认OPEC以及参与协议的非OPEC国家将继续合作的承诺，”声明稿称。

俄罗斯能源部长诺瓦克说，对于是否延长协议目前还言之过早，但该协议运作顺畅，所有承诺减产的国家都致力百分之百地配合执行。

石油顾问公司Petromatrix的Olivier Jakob表示，部长委员会声明有所修改，使得更难得知OPEC中由谁对此负责。

“这不是对油市提供清晰讯息的最佳选项，”Jakob表示。

全球能源产业顾问Ellen Wald表示，“我认为市场将对延长协议欠缺明确方向做出负面的回应。”

**令人鼓舞的迹象**

在会议前，伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)对记者表示，有一些令人鼓舞的迹象显示油市正在改善，而且如果所有的OPEC成员国都同意采取举措来协助稳定油价，那么伊拉克将支持这类举措。

“OPEC成员国若全体一致地做出决定...伊拉克将是该决定的一部分，而且将不会脱轨，”卢艾比表示。

卢艾比表示，伊拉克本月石油产量为431.2万桶/日。他并称，迄今伊拉克石油出口已减少18.7万桶/日，再几天后将达21万桶/日。

俄罗斯能源部长诺瓦克指出，OPEC和非OPEC产油国2月减产计划执行率总计达到94%。

诺瓦克表示，俄罗斯誓言在4月底前达到日减产30万桶。

他指出，预计全球石油库存在今年第二季将会减少。

“我相信动能偏向正面，”诺瓦克补充道，美国及其他工业国家库存增幅较以往为低。

科威特石油部长表示，若产油国完全贯彻生产目标的话，市场可望于今年第三季回归均衡状况。 (完)