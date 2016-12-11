焦点：OPEC与非OPEC产油国达成2001年以来首次全球性减产协议

路透维也纳12月10日 - 石油输出国组织(OPEC)成员国与非OPEC产油国周六达成2001年以来首次的协议，将协同减产以缓解全球供应过剩。在此前的两年多里，低油价让许多国家财政入不敷出，并加深了一些国家的动荡局面。

克服了将近一年来OPEC内部的争吵以及对非OPCE产油国俄罗斯减产意愿的怀疑，这份得来不易的协议终于签订，现在市场的目光将转向协议的遵守情况。

OPEC素来有在产量配额上做手脚的不良纪录。这次尼日利亚和利比亚两国因内部动乱导致石油生产受影响，因而被排除在减产协议外，这就进一步加大了沙特阿拉伯的压力，该国需要承担减产计划中的绝大份额。

俄罗斯在15年前未能兑现与OEPC同步减产的承诺，但这一次的减产估计会是实打实的。不过分析师怀疑其它许多非OPEC产油国会不会想拿产量的自然下降充作自己对减产协议的贡献。

“这份协议凝聚共识，并为长期合作做好准备，”沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)在会后对记者表示，他称这项协议为“历史性的”。

上周OPEC同意从1月1日开始减产120万桶/日，头号产油国沙特减产幅度高达48.6万桶/日。法力赫周六表示，沙特可能减产更多。

非OPEC产油国周六同意减产55.8万桶/日，略低于60万桶/日的最初目标，但仍为非OPEC国家历来为减产作出的最大贡献。

其中俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，该国将减产30万桶/日。他补充说，减产将会逐步实施，最晚明年3月底，俄罗斯的产量将会比2016年10月时达到的迄今最高纪录1,124.7万桶/日，减少20万桶/日。

他表示，六个月后俄罗斯的产量会降至1,094.7万桶/日。

“他们将欣喜地看到油价回升，初期阶段的协议遵守情况将会不错。但后面随着油价继续攀升，遵守情况就要变差，”资深OPEC观察人士暨Pira Energy咨询公司的创始人Gary Ross说。

Ross补充说，OPEC将把油价目标定在每桶60美元，若高于这个价格，可能就会刺激竞争性生产。

**痛苦的两年**

两年前沙特大幅提高产量，意图将美国页岩油企业这类成本较高的生产商挤出市场。从那以后到现在，油价跌幅超过一半。

油价从2014年中期最高时的每桶115美元跌至50美元以下，甚至一度破位30美元，帮助抑制了美国的页岩油生产。

但像沙特与俄罗斯这样严重依赖于石油的经济体，收入也因此严重减少，促使这两大原油生产国启动15年来的首次石油合作谈判。

除俄罗斯外，出席周六谈判、或对会议发表讲话或作出承诺的非OPEC产油国有：阿塞拜疆、巴林、玻利维亚、文莱、赤道几内亚、哈萨克斯坦、马来西亚、墨西哥、阿曼、苏丹以及南苏丹。

诺瓦克表示，出席本次会议的OPEC与非OPEC国家共占全球产量的55%；共同减产承诺约为180万桶/日，相当于全球石油供应量的2%左右。

墨西哥和阿塞拜疆等许多非OPEC国家本身就面临石油产量的自然下降，一些分析师质疑这些降幅应不应该被算作减产。

阿曼表示将减产4.5万桶/日，哈萨克斯坦称明年力争减产2万桶/日。

“虽然许多国家只不过是将自然减产正式化，但俄罗斯、哈萨克斯坦以及阿曼的减产却是真真实实的。市场本来预计在俄罗斯与哈萨克斯坦两者之间明年会增产40万桶/日。”Energy Aspects咨询公司的Amrita Sen说。(完)