阿尔及利亚官员称必要时OPEC 11月会议可以扩大减产

路透阿尔及尔10月6日 - 阿尔及利亚石油部长Nouredine Bouterfa向本地的电视台Ennahar TV表示，石油输出国组织(OPEC)11月底在维也纳召开会议时，如果产油国认为有必要，减产的幅度可能比在阿尔及尔达成的协议规模高出1%。

他同时向Ennahar表示，OPEC及非OPEC国家将在10月8-13日于伊斯坦布尔召开非正式会议，讨论如何执行阿尔及尔协议，不过他并未提及与会者的细节。

OPEC产油国9月于阿尔及尔达成协议，日产出将减少约70万桶至3,250-3,300万桶，这是该组织2008年以来首度减产。OPEC估计当前产出在3,324万桶/日。

“我们将在11月底维也纳会议评估市况，如果70万桶/日的降幅还不够，我们将会扩大降幅。由于OPEC已经达成一致，立场统一，一切都变得更为简单，如果需要减产1%，我们就会减产1%，”Bouterfa接受Ennahar专访时表示，这段专访于周四稍晚播出。

阿尔及利亚是OPEC中油价强硬派成员之一，这也是首度暗示可能扩大减产。在阿尔及尔会议召开前，Bouterfa曾敦促OPEC减产幅度达100万桶/日。

委内瑞拉石油部长周四表示，包括他本人在内，阿尔及利亚、加蓬、卡塔尔(卡达)、沙特、阿联酋及俄罗斯等国家石油部长将参加10月会议。(完)