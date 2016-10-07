阿尔及利亚官员称必要时OPEC 11月会议可以扩大减产

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透阿尔及尔10月6日 - 阿尔及利亚石油部长Nouredine Bouterfa向本地的电视台Ennahar TV表示，石油输出国组织(OPEC)11月底在维也纳召开会议时，如果产油国认为有必要，减产的幅度可能比在阿尔及尔达成的协议规模高出1%。
他同时向Ennahar表示，OPEC及非OPEC国家将在10月8-13日于伊斯坦布尔召开非正式会议，讨论如何执行阿尔及尔协议，不过他并未提及与会者的细节。
OPEC产油国9月于阿尔及尔达成协议，日产出将减少约70万桶至3,250-3,300万桶，这是该组织2008年以来首度减产。OPEC估计当前产出在3,324万桶/日。
“我们将在11月底维也纳会议评估市况，如果70万桶/日的降幅还不够，我们将会扩大降幅。由于OPEC已经达成一致，立场统一，一切都变得更为简单，如果需要减产1%，我们就会减产1%，”Bouterfa接受Ennahar专访时表示，这段专访于周四稍晚播出。
阿尔及利亚是OPEC中油价强硬派成员之一，这也是首度暗示可能扩大减产。在阿尔及尔会议召开前，Bouterfa曾敦促OPEC减产幅度达100万桶/日。
委内瑞拉石油部长周四表示，包括他本人在内，阿尔及利亚、加蓬、卡塔尔(卡达)、沙特、阿联酋及俄罗斯等国家石油部长将参加10月会议。(完)
(编译 张明钧; 审校 李爽)
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