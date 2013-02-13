OPEC上调2013年全球石油需求增幅预估

亚股下跌投资人避险 本周稍晚中美两国领导人会面
路透新加坡4月4日 - 亚洲股市周二微跌，本周稍晚中国国家主席习近平将与美国总统特朗普会晤，会面的气氛可能颇为紧张，在此之前谨慎气氛主导市场。
路透伦敦2月12日 - 石油输出国组织(OPEC)周二预期,2013年全球石油需求增长速度将较原先所想的更快,因全球经济显示复苏迹象.
OPEC在月报中表示,预估今年全球对该组织所产原油平均每日需求增长84万桶,较之前预估值增加8万桶.
另一消息称,OPEC 1月进一步削减石油日产量约2.1万桶,至3,032万桶,更接近3,000万桶的官方日产量目标.(完)
(编译 利棣儿; 审校 母红)
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路透费城4月3日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能今年就开始缩减债券投资组合。愈来愈多的美联储官员警告可能很快退出危机时代政策。
路透东京4月4日 - 周二公布的一份日本央行调查报告显示，日本企业预计未来一年的消费者物价(CPI)平均料上升0.7%，同三个月前的预估相同。