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国际财经 | 2013年 2月 13日 星期三 09:20 BJT

OPEC上调2013年全球石油需求增幅预估

路透伦敦2月12日 - 石油输出国组织(OPEC)周二预期,2013年全球石油需求增长速度将较原先所想的更快,因全球经济显示复苏迹象.

OPEC在月报中表示,预估今年全球对该组织所产原油平均每日需求增长84万桶,较之前预估值增加8万桶.

另一消息称,OPEC 1月进一步削减石油日产量约2.1万桶,至3,032万桶,更接近3,000万桶的官方日产量目标.(完)

(编译 利棣儿; 审校 母红)

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