OPEC秘书长希望4月会议产生积极结果 伊朗可在稍晚加入计划

路透维也纳3月21日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周一称，因为伊朗寻求增加出口，可以在晚些时候再加入其它产油国的冻产支撑油价计划。

OPEC成员国和非成员产油国将于4月17日在卡塔尔开会讨论冻产计划，但1月西方解除制裁后，伊朗仍在寻求增加出口。

“我希望会议结果将是积极的，”巴德里在维也纳的新闻发布会上谈及伊朗时称，“他们不反对会议，但他们对产量上有一些条件，也许未来他们会加入进来。”

这一评论进一步表明伊朗的态度不会令更大范围的冻产协议脱轨。包括沙特在内的海湾地区石油出口国之前坚持认为，所有主要产油国应参与。

巴德里称，他希望油价已经触底反弹，如果供应过剩问题解决的话，油价将进一步上涨。油价在1月时触及每桶27美元的12年低位，现在在每桶41美元之上交易。

“价格在上涨，我希望这个趋势持续下去，”他称，“我不预计油价将达到高位，但我认为会到一个适当的水平。”

“同时，我看见的唯一问题是高于五年平均水平的库存，约为3亿桶。”

“如果我们能去掉这3亿桶库存，价格将回到正常水平。”

一些OPEC代表称，在冻产协议后，可能在年底前实施包括减少供应在内的进一步行动。巴德里在被问到是否需要减产时称，现在说这个问题为时过早。

“让我们先实施冻产，看看会发生什么，然后我们将讨论未来采取何种其它举措，”他称。(完)