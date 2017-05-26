焦点：产油国延长减产协议 亚洲原油供应疑虑再现

路透新加坡5月26日 - 在石油输出国组织(OPEC)主导下，主要产油国将减产协议展延至2018年3月，这令金融投资人感到失望，促使他们退出石油期货市场，然而亚洲炼油业者则主要担心这是否意味着他们必须到处寻找原油。

OPEC和一些非OPEC产油国周四决定将减产协议的实施时间延长九个月，至2018年3月底。现行的协议承诺在今年上半年减产180万桶/日。

金融交易商显然不满意最新决定，认为这意味着原油供应将持续过剩。“市场用脚投票，”投资银行Jefferies表示。延长减产的消息一出，主要原油期货下跌5%至接近50美元。

然而在实货市场，油轮可能需要数周甚至数月才能交付高达1亿美元的原油，炼油业者想知道是否会被迫寻找新的供应来源。

“这表明了OPEC和非OPEC产油国收紧整体供需状况的强烈意愿，”日本石油连盟会长、捷客斯控股(5020.T)的会长木村康说。

木村康说，为了确保原油供应，“我们需要密切关注OPEC的减产协议遵守情况。”

到目前为止原油仍是炼油厂和石化行业的最大一部分成本，每当指标原油价格大幅波动时，亚洲炼油利润率都会受到影响。

木村康说，延长减产或许意味着2017年原油需求可能会超过供应，这将是几年来首次出现这种情况。

这将迫使炼油厂开始动用储备，至少在产量重新追上消费量之前会推高油价。

“2017年，全球需求可能会超过供应...原油价格可能会...在今年年底升向每桶60美元，”木村康说。

**供应真的会变少吗？**

不过迄今为止，1月起实施的减产基本没有影响到对亚洲的供应。全球四大石油消费国，有三大在亚洲。

石油出口国急切想要保持全球市场份额，他们削减国内供应，或是减少对小买家的出口。结果是，主要消费者市场上库存仍然居高不下，价格低迷。

“目前为止，(OPEC)减产没有给进入印度的供应造成任何影响，”印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)(IOC.NS)董事长B. Ashok说。这是印度最大的石油公司。

OPEC消息人士称，这种局面将发生改变，因主要出口国沙特阿拉伯尤其期待看到市场明显收紧。

但是很多炼厂预计，并不会真的出现原油短缺，很大程度上是因为替代供应充裕。

“我们炼厂可以加工的原油包括美国原油。我们甚至还从加拿大买了一些原油。我们一直在从拉美...非洲和俄罗斯买原油，”Ashok说。

**替代供应有代价**

美国石油生产商已经成为一个重要的替代供应来源，自2016年中期以来，美国石油产量已经增长10%，达到930万桶/日，接近沙特和俄罗斯的生产水平。

美国生产商迅速填补了OPEC的空缺，根据汤森路透石油研究和预测的数据，2017年头四个月美国平均向亚洲供应37.4万桶/日，2016年仅为4.8万桶/日。

“OPEC削减的供应将由美国石油增产抵消，”亚洲最大炼厂和石化生产企业之一--台塑石化(6505.TW)的发言人林克彦表示。

即便如此，包括高盛、Jefferies和巴克莱等机构的分析师仍预计，随着市场供应收紧，油价将在2018年初之前逐渐上涨。

虽然OPEC和其盟友减产之际，消费者或许不得不忍受油价上涨，但减产政策持续越久，OPEC丧失市场份额的风险就越高。

“为了应对...OPEC减产，我们正设法让原油进口来源多元化，考虑中东之外的供应，”韩国最大炼厂SK Energy的母公司SK Innovation(096770.KS)发言人Kim Wookyung表示。

俄罗斯、沙特及美国石油产量图 tmsnrt.rs/2rXsbCL

沙特石油的亚洲市场份额下滑 tmsnrt.rs/2qqBMjI

(完)