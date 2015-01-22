《综述》OPEC和大型能源企业在达沃斯论坛就油价崩跌展开论战

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
**拒绝调整产量**
OPEC及其最大产油国--沙特均拒绝调整产量。
“如果我们在11月减产，那么之后就得再三减产，因为非OPEC产油国会增产，”OPEC秘书长巴德里在达沃斯称。
“所有人都要求我们减产。但我想问问你，我们的生产成本较高还是较低？让我们先生产低成本原油，之后再生产高成本的吧，”巴德里表示。
“油价将反弹，有生以来我已经看到过3-4次了。”
巴德里表示，这项政策并非针对俄罗斯、伊朗或美国。
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)执行长Khalid al-Falih看来也不担心，称虽然需要一些时间，但油市自身终将恢复平衡。
法国石油公司道达尔(Total)执行长Patrick Pouyanne则响应了Descalzi的警告。
“全球现有油田每年自然减产5%。这意味着到2030年时，全球现有石油产量将减少逾一半。为了让日产量再增加5,000万桶，需要投入大量资金，”Pouyanne在达沃斯表示。
他补充道，道达尔准备将今年的资本支出自去年的260亿美元减少10%，降低在北海和美国页岩油生产上的投资。
由于油价下跌，道达尔也跟BP 和康菲石油国际(ConocoPhillips) 等许多国际油企一样削减了2015年预算。(完) (编译 于春红/许娜; 审校 张荻/李春喜)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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