《综述》OPEC和大型能源企业在达沃斯论坛就油价崩跌展开论战

**拒绝调整产量**

OPEC及其最大产油国--沙特均拒绝调整产量。

“如果我们在11月减产，那么之后就得再三减产，因为非OPEC产油国会增产，”OPEC秘书长巴德里在达沃斯称。

“所有人都要求我们减产。但我想问问你，我们的生产成本较高还是较低？让我们先生产低成本原油，之后再生产高成本的吧，”巴德里表示。

“油价将反弹，有生以来我已经看到过3-4次了。”

巴德里表示，这项政策并非针对俄罗斯、伊朗或美国。

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)执行长Khalid al-Falih看来也不担心，称虽然需要一些时间，但油市自身终将恢复平衡。

法国石油公司道达尔(Total)执行长Patrick Pouyanne则响应了Descalzi的警告。

“全球现有油田每年自然减产5%。这意味着到2030年时，全球现有石油产量将减少逾一半。为了让日产量再增加5,000万桶，需要投入大量资金，”Pouyanne在达沃斯表示。

他补充道，道达尔准备将今年的资本支出自去年的260亿美元减少10%，降低在北海和美国页岩油生产上的投资。

由于油价下跌，道达尔也跟BP 和康菲石油国际(ConocoPhillips) 等许多国际油企一样削减了2015年预算。(完) (编译 于春红/许娜; 审校 张荻/李春喜)