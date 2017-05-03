若OPEC延长减产协议 全球原油库存可回到五年均值水准--BP

路透伦敦5月2日 - BP财务长周二表示，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议若延长至2017年下半年，将可协助全球原油库存到年底时回到五年均值水准，并支持油价在约每桶55美元。

近三年来原油库存稳定增加，因美国、伊拉克、伊朗、巴西和其他地区的石油产量急增，引发油价从2014年的100美元以上，一路挫跌至去年的30美元。

为让库存降至五年均值，OPEC、俄罗斯等产油国同意在2017年上半年减产180万桶/日。该减产协议协助油价来到目前约52美元的水准。

由于库存仍高企，OPEC国家曾表示减产协议可能延长至12月。

BP财务长Brian Gilvary在公司公布获利跳升后表示，“如果OPEC减产协议延长至下半年，我们预期原油库存将会回到历史区间的高端。”

“我不会把这个说成重大利多，但这肯定会提升和支撑油价，使之高于目前水准，”他对路透表示。“你若观察现今的总体库存，就会发现正在开始下降。”

国际能源署(IEA)上月表示，经济合作暨发展组织(OECD)成员国2月底原油库存为30.55亿桶，较五年均值高出约3.30亿桶，但市场展现更加均衡的状态。

“如果OPEC减产行动延续至下半年，则可望支撑油价。若否，则市况将持续更加震荡，”Gilvary指出。

OPEC及非OPEC产油国将于5月25日开会，讨论是否将减产协议延长六个月。

“在BP看来，我们是按每桶约50-55美元来管理经营，我们预期今年剩余时间内油价可能处于这个区间，”他补充道，倘若减产协议得以延长，则油价可能攀升至上述区间的上档，在55美元左右。

他补充说，今年全球石油需求料将增加130万桶/日。(完)