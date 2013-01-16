OPEC预期今年全球对其原油需求减少

路透伦敦1月16日--- - 石油输出国组织(OPEC)预期2013年全球对该组织所产原油的需求将低于原先预估,因其他产油国供给增加,暗示若OPEC维持当前产出水准,则库存恐大幅上升.

OPEC在月报中表示,预估今年全球对该组织所产原油平均每日需求为2,965万桶,较上月日均水平低10万桶.根据其他消息来源数据,该需求数据低于12月OPEC平均日产3,037万桶.

OPEC的报告暗示2013年前六个月全球原油供给将会大于需求,尽管全球最大产油国已经在12月减产以抵御供给过剩,并力保油价守在每桶100美元之上.

报告中估计,2013上半年对OPEC原油平均每日需求为2,907万桶,显示若OPEC维持12月的产出水准,则库存将以每日约130万桶的速度增加.(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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