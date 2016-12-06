OPEC称即便油价攀升需求仍将强劲增长 亚洲是主要动力

路透新德里12月5日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周一在一个能源会议上称，该组织预期2017年石油需求将像今年一样强劲。尽管最近达成的减产协议可能推高油价。

巴尔金都在印度参加Petrotech能源会议的间隙对记者表示，亚洲将是需求增长的重要动力，OPEC和非OPEC产油国在国际油市仍有充足的成长空间。

OPEC上周自2008年首次达成减产协议，将从明年1月开始减产约120万桶/日，以期缓解全球供应过剩局面并推升油价。OPEC希望，非OPEC产油国可以再减产60万桶/日。

巴尔金都称，OPEC已经邀请非OPEC国家俄罗斯、哥伦比亚、刚果、埃及、哈萨克斯坦、墨西哥、阿曼、特立尼达和多巴哥、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、玻利维亚、阿塞拜疆、巴林以及文莱参加12月10日的会议，讨论他们的减产贡献。

“我们希望库存维持在过去五年的平均水准，不多也不少，”他说。

自从达成限产协议后，油价就开始上涨，指标布兰特原油周一劲升至2015年7月6日来最高位，报每桶55.20美元。

这令印度这类大型买家感到忧心，印度超过80%原油仰赖进口，油价走软两年期间该国受益不少。印度石油部长Dharmendra Pradhan在会中表示，产油国决定油价时“必须将供应安全与需求安全两相对照。”

“我们预期明年增长将与今年一样强劲，大致位于120万桶/日的区域，”巴尔金都表示，“搞不好会更高，谁也说不准。如果数字更高的话，那么产油国就有权增产，以符合印度这类国家的需求。”

他表示，石油消费者希望油市稳定，以确定未来的供应能得到保证。他也表示OPEC成员国正在大举投资，以确保供给能支应全球石油需求，而此一需求可能持续稳定增长。

“单是印度，至2040年的石油需求预估将从目前的410万桶/日增长至超过1,000万桶/日，”巴尔金都表示。

整体来说，OPEC预估至2040年全球石油需求将增加1,700万桶/日，至1.1亿桶/日左右。(完)