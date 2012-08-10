OPEC称或调降明年全球石油需求增幅预估

路透伦敦8月9日电---石油输出国组织(OPEC)称,可能需要将2013年全球石油需求增幅预估下调20%,指因全球经济前景不明且动荡.

不过OPEC在周四维持上月所做的预估不变.其称明年全球石油日需求量料增长81万桶,但是石油需求有可能达不到这个水平.

"预估里的下档风险高於上档,"OPEC在月报中称,"因此,晦暗的前景可能导致明年全球石油需求增长预估下调20%."

OPEC的需求预测通常比美国政府更为谨慎,後者周二上调2013年石油需求增长预估<EIA/CN>.国际能源署(IEA)周五亦将发布月报.

OPEC维持今年全球石油需求增幅预估在每日90万桶,并称後市趋稳.

"需求强过稍早有关动能下降的预估,正发展为更加稳定的趋势,受夏季驾车高峰、天气炎热以及日本多数核电产能持续关闭的支撑."

OPEC目前预测2012年对该产油组织的原油需求为平均每日2,990万桶,大幅低於其当前的产出,即便对伊朗的制裁和沙特减产已在上月导致总产量下降.

OPEC援引消息称,7月日产量减少16万桶,至3,119万桶,其中伊朗降幅最大,因从7月1日起欧盟的制裁禁令生效.

OEPC最大产油国沙特的产量亦减少,该国告诉OPEC其在7月的日供应量已下降30万桶至980万桶.行业消息人士上月告诉路透,沙特减产是因为一些客户的需求下降.(完)

--编译 吴云凌;审校 王兴亚

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