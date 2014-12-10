OPEC调降明年原油需求预估 供应过剩局面或加剧

路透伦敦12月10日 - 石油输出国组织(OPEC)周三表示，2015年全球对OPEC原油的需求料降至逾十年来最低水准，并远低于当前的产出，表明若OPEC不减产或美国页岩油开采热潮不降温，供应将严重过剩。

OPEC在月报中称，预计2015年全球对OPEC原油的日需求将降至2,892万桶，较前次预估低28万桶，比当前产出少逾100万桶。

OPEC上月决定不为了支撑价格而减产。OPEC主要原油出口国沙特敦促成员国对抗美国页岩油成长。美国页岩油不断侵蚀OPEC的市场份额，但页岩油需要油价在相对较高的水准，从经济角度讲才有利可图。

OPEC在11月27日的维持产出目标在3,000万桶的决定打击油价重挫。周三布兰特原油LCOc1在每桶66美元下方交投，接近五年低点，6月以来降幅超过40%。

受欧洲和亚洲疲弱的经济前景影响，该报告调降了对2015年全球原油需求增长预估；并预测页岩油以及其他非OPEC国家供给增长会加快，不过表示若价格依旧疲弱，这些供应增速可能减慢。

“若当前原油价格的疲势继续持续更长时间，那么将影响到2015年非OPEC国家的供给预估，尤其是对页岩油增长的预期。”OPEC报告称。

不过目前OPEC报告表明，2015年每日的原油供给将过剩113万桶，上半年每日过剩183万桶。据该报告援引的其他来源，11月OPEC日产量为3,005万桶。

基于OPEC网站每年公布的12月报告作为比较，明年对OPEC原油的平均需求料将降至2004年来最低，当时为每日2,815万桶。

根据其他来源的数据，OPEC国家11月日产量较10月减少39万桶，利比亚动荡局面导致其产量降幅最大，沙特阿拉伯和科威特小幅减产。

沙特阿拉伯对OPEC表示，它在11月将原油日产量减少了8万桶，据业内消息人士本月稍早表示，这可能因应国内发电厂需求减少，而非减少了出口。

OPEC预期，2015年非OPEC国家供给每日将增加136万桶，美国将会领先。该估值较上月的报告上调了12万桶。

OPEC还将2015年全球原油日需求增量调降7万桶，至112万桶。(完)

(编译 李爽/孙茉莉; 审校 杜明霞)

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