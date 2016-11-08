焦点：OPEC预计市场份额将上升 竞争对手供应放缓但仍不容小觑

2013年11月7日，图为石油输出国组织（OPEC）的机构标识。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透伦敦11月8日 - 石油输出国组织(OPEC)预期，未来三年全球对OPEC原油的需求将增长，表明2014年任由油价下跌、以遏制美国页岩油等高成本竞争性供应的决定正在为OPEC带来更高的市场份额。

该组织2014年不顾供应过剩局面，拒绝减产。在其2016年全球石油展望报告中，OPEC预计，到2019年全球对OPEC原油需求量将达到3,370万桶/日，较2016年增加100万桶/日。

报告显示，以全球三分之一原油供应方的OPEC看来，未来几年的市场前景已经改善。在2015年的报告中，预估到2020年对OPEC原油的需求会降至3,070万桶/日。

但OPEC的数据相对保守，对于2019年对OPEC原油的预估需求仅较当前水准高出30万桶/日。对OPEC原油的需求尽管长期而言会增长，但预计2019至2021年将持平。

“面对低油价环境，预计非OPEC国家的整体供应在2016-2017年期间将会下滑，随后又会缓慢增加且持续到2021年，”OPEC秘书长巴尔金都在报告前言中称。

由于供应过剩，油价自2014年中期以来下跌逾50%至每桶46美元。由于产油国收入下降，加上持续的供应过剩，OPEC又调整为限制供应的策略，以试图提高油价。

预计油价仅会温和复苏。报告中对2021年的OPEC一揽子油价的假设水平为65美元，去年的假设是2020年达到80美元。

**调高致密油产量预估**

虽然低油价会令非OPEC国家的供应在接下来几年下降，但报告却上调了其对全球致密油(tight oil)产量的长期预估。致密油包括美国页岩油。

报告称，全球致密油产量到2020年将达到455万桶/日，到2030年将触及峰值673万桶/日，因阿根廷和俄罗斯将加入北美国家行列，成为致密油生产国。

去年的预估为到2020年达到519万桶/日，到2030年达到561万桶/日。

受到OPEC限产支撑而持续多年的高油价，帮助提振了非OPEC产油国的供应，让页岩油等非传统产油方式得以存活。OPEC表示，尽管油价预计将较低，但降低成本的努力将有助于页岩油业扩张。

“直到2030年为止，北美致密原油仍将是非OPEC供应增长的主要来源之一，”报告表示。OPEC将其对2040年北美致密原油预估上修120万桶/日，称因为“成本下降与生产力提高。”

OPEC调高对中期全球石油需求预估，预期到2021年石油用量将达到9,920万桶/日，较去年报告预估多出100万桶/日。

OPEC认为长期内其市场份额料将增加，因为对手供应成长放缓，这份报告为此一观点提供了支持。2040年OPEC原油需求料达到4,100万桶/日，占全球供应的37%，高于2016年的34%。(完)