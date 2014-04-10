OPEC预计2014年全球对其原油需求减少

路透伦敦4月10日 -石油输出国组织(OPEC)将2014年全球对其原油需求下调，并结束了对全球原油消费增长预期的一轮上调，凸显出其对经济的担忧。

OPEC在周四的月度报告中预计，2014年全球对其原油需求平均为2,965万桶/日，较此前预估低5万桶/日。

OPEC维持2014年全球石油需求增长预估不变，为每日114万桶。在2月和3月报告中，OPEC曾小幅提升预估。

报告显示，OPEC的3月原油产出下滑，接近今年下调后的全球需求，主要是因为供应中断而非自愿减产。(完)

(编译 朱晓军；审校 田建华)

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