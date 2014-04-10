OPEC预计2014年全球对其原油需求减少

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透伦敦4月10日 -石油输出国组织(OPEC)将2014年全球对其原油需求下调，并结束了对全球原油消费增长预期的一轮上调，凸显出其对经济的担忧。
OPEC在周四的月度报告中预计，2014年全球对其原油需求平均为2,965万桶/日，较此前预估低5万桶/日。
OPEC维持2014年全球石油需求增长预估不变，为每日114万桶。在2月和3月报告中，OPEC曾小幅提升预估。
报告显示，OPEC的3月原油产出下滑，接近今年下调后的全球需求，主要是因为供应中断而非自愿减产。(完)
(编译 朱晓军；审校 田建华)
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“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
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