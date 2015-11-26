供应过剩与OPEC生产前景继续打压油价 地缘政治疑虑消散

路透卡尔加里11月26日 - 油价周四下滑，终止连续六日涨势，因市场对中东地区紧张局势升级恐干扰供应的担忧消散，关注焦点回到市场供应持续过剩上。

布兰特原油期货结算价下跌0.71美元至每桶45.46美元，稍早曾下挫逾1美元至45.00的日低。1957GMT，美国原油期货下滑0.53美元至每桶42.51，盘中稍早一度升至43.30。

土耳其周一击落一架俄罗斯战机帮助推动油价本周上涨，因为地缘政治紧张局势可能冲击中东地区供应。

然而到周四，这些忧虑正在消退，并未动摇人们对市场的看法：即便库存上升，全球产量也将保持高位。美元走高也令油价承压，因这使得油价对其他货币持有者来说更为昂贵。

石油输出国组织(OPEC)决定继续积极开采石油，尽管这样做，让担纲产量政策总设计的沙特阿拉伯都感到了经济压力，还引起其他实力较弱，唯恐油价跌向20美元的成员国的担心。

瑞典北欧斯安银行(SEB)首席商品分析师Bjarne Schieldrop表示，“OPEC已经明确表示，不会因油价下跌而减产，而伊朗又重返市场，其日产量将超过3,200万桶。”

“去年全年和今年迄今库存一直在增加...这使存储空间开始变得紧张。”

然而，尽管美国与许多欧洲经济体的库存居高不下且仍在增加，但据新华OGP称，中国10月商业原油库存环比却下降4.4%，为至少2010年以来最大降幅。

美国原油价格周三受到该国库存增幅小于预期、且石油活跃钻机数下降的支撑，因为这些迹象表明，钻井企业要等待油价回升后，才会重新全力开工。

这些数据帮助阻止WTI原油期货在周四进一步下跌，但市场交投清淡，因恰逢美国感恩节假期。(完)