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市场报道 | 2013年 9月 12日 星期四 23:42 BJT

国际油市：9月28日止四周OPEC石油日均出口料增加36万桶--分析师

路透伦敦9月12日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至9月28日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将增加36万桶。

根据Oil Movements提供的最新数据，截至9月28日的四周，平均每日海运原油出口料为2,387万桶，截至8月31日止四周每日原油出口量为2,351万桶。

OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。(完)

浏览OPEC相关报导，请点选 (编译 利棣儿；审校 李军)

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