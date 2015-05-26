焦点：OPEC会议前原油与美元负相关交易再度浮现 油市走势愈发难料

路透5月26日 - 就在石油输出国组织(OPEC)准备召开会议之际，一度盛行的美元油价负相关交易最近几周再度浮现，给市场带来新的变数。

2014年下半年，油价下跌的同时美元上扬，不过市场观察人士认为这种负相关关系是一个偶然。油价暴跌是受全球供应过剩影响，而欧洲央行宽松货币政策以及对美国加息的预期推升美元。

但最近几周，油市分析师和交易员称，外汇市场似乎在影响油价。油市投资者目前对外汇市场的关注程度超过欧洲金融危机以来的任何时候。

大约两周前，摩根士丹利分析师称，美元指数.DXY和指标布兰特原油LCOc1之间出现“超乎寻常”的关联。两者的负相关关系达到三年来最为紧密的程度。

周五原油价格跌2%，接下来是美国阵亡将士纪念日长周末。美国汽车协会预计美国公路旅行将达到10年高位，所以今夏汽油需求料旺盛，但当天油价却下跌。主要因素在于：美元指数跃升1%。

如果美联储今年稍晚一如预期升息，那么美元可能进一步上涨。这将进一步打压油价。

Salem Abraham称，他想看多原油，但担心美元可能上涨。他管理着有2.75亿美元规模的Abraham Trading Co大宗商品基金，并在德克萨斯州拥有油田。

他上周称，如果美元继续上涨，“那么无论我的感受如何，我的押注将是做多美元/做空原油。”去年，他的基金因偏向于做多美元/放空油价的操作而录得21%涨幅，不过随后结清多数石油头寸。他现在想要观望美元走向。

OPEC将于6月5日在维也纳开会讨论政策。随着美国油企六个月来的页岩油减产告一段落，且全球石油需求增速意外活跃，市场现已处于不确定之中。

美元自去年中以来上涨20%；而油价尽管在今年1月触及低点后已收复近半数失土，但同期跌幅仍有45%。摩根士丹利称，美元涨势是“结构型偏多”，可能将油价近期的涨势拉回。

石油价格/美元汇率之间的负关联不像金融危机期间那么强劲。分析师认为，行业基本面仍将对油价中期走势构成最大的影响。

布兰特原油与美元指数之间的25日平均关联指标周五报负0.63，表明两种资产在三分之二的时间内交投走向都是相反的。

根据路透数据，在欧债危机最严重的时候，这个关联度曾达到过负0.8。这意味着在那段时期80%的区段里，油价和美元汇率走势呈现负向关联。但在过去两年里，负向关联的平均值缩减到仅仅负0.06，表明油价和美元汇率之间关联性不强。

掌管着2.5亿美元资产的Merchant Commodity Fund的投资总监Doug King指出，该基金也试图从美元走势中寻找线索。基金在2014年取得60%的回报，主要受益于做空原油。

“如果美元指数从今日的90-100中点水准上升到120以上，那么油价很有可能跌破50美元。”King说道。(完)

(编译 李爽/王丽鑫/高琦 审校 于春红/李婷仪/龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。