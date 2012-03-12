OPEC维持今年全球石油需求预估

* OPEC维持对2012年全球石油需求增长预估不变

* 高油价和欧洲不确定性升温可能抑制需求

* 伊朗石油生产小幅下降

路透3月9日电---石油输出国组织(OPEC)周五表示,欧洲债务危机和油价高涨,是今年全球石油需求面临的最大威胁.其并表示,尽管伊朗产量下降,OPEC目前的产出水平仍高於目标.

OPEC仍认为全球今年石油日需求将增长90万桶,较上个月不变;但警告称,发达经济体增长疲软可能抑制全球石油需求.

"经济合作暨发展组织(OECD)经济体的成长步伐迟缓,对石油需求造成负面影响,并令石油消费增长具有高度不确定性."OPEC在月报中指出.

"尽管美国经济数据预示未来表现将会更好,但欧债危机以及油价攀升,令今年余下时间的石油需求具有很高的不确定性."

OPEC上个月调降其对全球石油需求增长的预估,因担心发达经济体困难重重的经济复苏恐将抵消中国与印度的强劲需求.

随着伊朗与西方国家之间的紧张关系升级,布兰特原油价格今年迄今已上涨逾16%,以欧元计算的价格在2月底更升至93欧元的纪录高位,给手头紧张的欧洲消费者带来了新的难题.

在美国,共和党也将汽油价格高企的问题扯进了大选辩论中.

美国能源资料协会(EIA)本月稍早将2012年全球石油日需求增幅预估调降26万桶,至106万桶.

国际能源署(IEA)下周公布的报告也受到关注,人们期望从中找到需求疲弱的潜在迹象.

消息人士称,在油价高企的环境下,OPEC 2月日产量增加14万桶,达到3,097万桶,较其自设的产出目标超出97万桶.这也是2008年11月来的最高.

**不稳定因素**

非OPEC国家今年日产量将增长60万桶,较上月预估下降13万桶,OPEC称这是因下修叙利亚、原苏丹和也门的产量预估.

除了供应中断因素外,西方对伊朗采取的禁运行动将於6月生效,已刺激了油价涨势,OPEC称这最终会导致海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)国家甚至伊朗扩大产出.

OPEC表示,"安全忧虑升温,且石油产出可能中断,成为油市的不稳定因素,并会增加油价的波动."

该组织并称,"这些情况的发展反而会对该地区产量有正面影响,因为这些情况会导致国际油价上涨,增加GCC甚至是伊朗的财富."

OPEC称,2月伊朗原油产量略有下降,至每日342万桶,1月和去年12月分别为346万桶和353万桶.(完)

--编译 徐文焰/张荻;审校 吴云凌

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