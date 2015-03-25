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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 10:18 BJT

国际油市：全球需求将支撑油价，尽管美国供应过剩--OPEC海湾国家代表

路透利雅得3月24日 - 石油输出国组织(OPEC)一海湾成员国资深代表周二向路透表示，全球石油需求强于预期，应会支撑油价未来两个月持于每桶约55-60美元，尽管有迹象显示美国供应过剩状况加剧。

市场预期美国石油供应过剩可能推动油价低见20-30美元，此番言论似乎与之相左，并且表明OPEC海湾核心成员国仍对保卫市场份额的策略有信心。

“全球需求增长无疑比预期强劲很多。12月、1月、尤其是2月都超过了预期，”该代表称。

这位不愿透露姓名的代表补充道，低油价可能已刺激需求回升，尤其是在美国和亚洲。

该代表还称，4月油价料将在每桶55-60美元附近波动，届时可能因炼厂季节性维护和美国库存增加而承压。

“目前仍存在不确定性，油价将持续交投于55-60美元附近区间，”此代表称。

“看看美国的情况，真的很糟，库存正在上升。而看看国际市场，库存目前偏高，但仍处在五年平均水平。”

这位代表表示，产量增加反映出为了因应全球需求而提高出口，同时国内需求亦增长。

“产量增加归因于两个因素：国际市场销售表明客户需求增强--而非其他因素，以及新炼厂投产后的国内需求，”该代表称。(完) (编译 许娜；审校 张荻)

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