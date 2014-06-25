OPEC秘书长称目前油市供应良好

路透布鲁塞尔6月24日 - 石油官员周二表示，假如伊拉克石油供应中断，石油输出国组织(OPEC)随时准备增产，如果有必要的话，沙特阿拉伯将提高产量。

OPEC秘书长巴德里称，目前市场供应良好，油价在114美元以上是市场气氛紧张所致。

沙特阿拉伯一位官员表示，如果必要的话，该国致力于供应市场。该国是唯一拥有大量闲置产能的OPEC成员国。

这位官员告诉路透，日产约970万桶石油的沙特阿拉伯有能力启动全部产能，将日产量提高至1,250万桶。

“当客户需要时，沙特阿拉伯有能力将日产量提高至1,250万桶的能力。石油资源、生产设备及管理层都能支持做到这一点，”这位官员称。

巴德里表示，他了解伊拉克迄今没有生产问题，该国南部的生产基本未受影响。

巴德里对记者表示，“截至目前，油价不是因为供应短缺所致，市场供应良好，”他补充称，经济合作暨发展组织(OECD)的商业库存可以满足57.5天的未来需求；但他拒绝提供OPEC闲置产能的数据。

他还表示，当前没有理由召开OPEC紧急会议，不过若有必要，该组织愿意采取措施。(完)

(编译 于春红; 审校 杜明霞)

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