焦点：OPEC暗示要观望六个月到一年 显示其无意马上干预油市

路透多哈12月16日 - 石油输出国组织(OPEC)核心海湾产油国本周暗示，准备坐等六个月到一年，油市终将启稳。这打消了有关OPEC迅速干预油市以止住油价跌势的希望。油价目前已跌穿每桶60美元。

一些OPEC观察员曾认为60美元可能是一道红线，OPEC料在该水准向市场传递信号，暗示油价跌得太快太猛。OPEC原油产量占全球的三分之一。

但如今布兰特原油期货已跌破60美元，一些OPEC产油国的石油部长则表示，没有理由在某一价位采取行动。目前油价较三周前OPEC召开会议时跌了五分之一。

一些OPEC国家石油部长称，石油行业应寻找显现油价已触底的其他信号。

至于那些信号可能是什么，是全球库存全面饱和、一家大型油企破产，还是俄罗斯称其准备加入减产行列，对此OPEC自己也说不清楚。

“市场像一艘巨大的船只，调整需要时间，”阿联酋石油部长Suhail Bin Mohammed al-Mazroui周一表示。阿联酋是沙特的亲密盟友。

“市场如果花费三个月、六个月或一年达到平衡，那么到时候我们所有人都将受益，因为我们会有一个更加成熟稳定的市场。顺其自然吧。”

OPEC成员国卡塔尔周二对这一看法表示赞同。“我们需要密切关注市场，但市场最终会稳定下来，”卡塔尔石油部长Mohammed al-Sada表示。

受全球需求放缓和美国页岩油荣景影响，油价已经从今年6月所及的峰值下跌近一半。2015年上半年需求将呈季节性下降，届时供应过剩情况料将加剧。

**聚焦需求**

OPEC原本料会在11月通过减产解决这一问题，但沙特领衔的海湾产油国拒绝了较贫困成员国的减产要求，称OPEC需要争取市场份额。

“沙特放弃油价稳定器的身份，导致用于库存的需求大幅下降，进而致使油价崩跌。实货和金融‘库存’持有者都在抛售，”PIRA能源集团周二在研究报告中说。

该机构并称，油价要跌至让美国生产商的对冲操作在经济上变得不合算的水准，卖压才会结束。

Mazroui表示，OPEC将期待“额外产量的增长。我们需要等到第一季才会看到这种情况”。

他还说，OPEC需要看到市场供应过剩情况有多么严重，并寻找需求回升的迹象。

根据OPEC代表，沙特阿拉伯石油部长欧那密在OPEC会议上表示，他相信油价下跌将最终刺激需求增长，从而拉动价格反弹。

然而，国际能源署(IEA)上周下调了明年需求成长预估，称俄罗斯等国经济成长放缓，或将导致2015年燃油消费下降。

“必须要看到基本面也就是供应/需求/库存出现变化的具体迹象，OPEC才会决定采取行动，因为近期油价下挫没有真正原因，”一位熟悉海湾国家想法的OPEC代表说。

Mazroui表示修正市场是每个人的责任，重申OPEC多个成员国部长的看法，即他们希望俄罗斯加入减产行列。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周二称，该国明年不会减产，即便经济显示出严重承压的迹象并且卢布触及历史低点，造成财政压力日益加剧。(完)

(编译 李爽/杜明霞/王兴亚；审校 张涛/许娜/戴素萍)

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