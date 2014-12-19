焦点：沙特石油部长称若其他产油国不参与 OPEC不会独自减产

路透迪拜12月18日 - 沙特阿拉伯石油部长欧那密周四表示，在没有其他产油大国支持的情况下，石油输出国组织(OPEC)不会减产，他曾试图说服这些国家一起行动，但没有取得成功。

欧那密表示，在其他产油国增加产量时，OPEC独自减产并不能逆转油价跌势，而且会导致OPEC失去市场份额，不能保证支撑价格。他认为油价下跌是暂时的。

俄罗斯和墨西哥这两个非OPEC产油国的官员在11月OPEC会议之前曾造访维也纳，一些OPEC成员国希望这两个国家配合减产。

欧那密一直对此闭口不谈，这次也只是表示在维也纳一家宾馆与上述官员进行会晤后，没有抱什么期望，而且会晤不是由他发起。OPEC在11月会议上决定不减产。

欧那密周四对通讯社SPA表示，OPEC上月曾寻求同其他非OPEC成员国合作，但“努力未能取得成功”。

俄罗斯曾表示将不会减产，即便油价跌破每桶60美元--远低于俄罗斯平衡预算所需的约每桶100美元水准。

布兰特原油LCOc1 周四微涨，接近每桶63美元，不过较今年6月所及峰值仍跌去40%以上。

“在全球市场中OPEC的配额，以及沙特的产量已经有几年保持不变，OPEC日产量在3,000万桶，其中沙特日产量在960万桶左右，但其他非OPEC成员国的产量则不断增加。”欧那密对SPA说道。

“在这样的情况下，沙特或OPEC不可能、或者说很难采取行动削减自己的市场份额而让其它产油国的市场份额增加，目前油价很难控制，”他说。“我们将同时承受油价下跌和丧失市场份额的双重压力。”

**油价下跌是“暂时的”**

欧那密还重申，反对任何把沙特的石油政策与政治动机联系在一起的说法。

“有错误信息和分析不时流传，比如把石油决策与政治动机相联系。这些错误分析毫无疑问将会不攻自破，从而有助于市场恢复平衡，”他称。

沙特政策发生转变，意欲让市场自行恢复稳定，这已经引发一系列阴谋论说法，有人说沙特寻求遏制美国页岩油荣景，还有人说沙特试图打击伊朗和俄罗斯，因为他们支持沙特的死敌叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)。

欧那密表示，油价下跌是暂时的。

“我对未来持乐观看法。我们以及世界目前面对的情况只是暂时的，终将会过去，”他对SPA表示。

“全球经济，特别是新兴经济体，将回归可持续增长，因此对石油的需求也将增加，”他说。

他还提醒注意油市中“投机客的负面作用”，这导致油价急剧波动。他称，沙特的经济强劲，并且拥有巨额资金储备，使其能够经受住油价的波动。(完)

(编译/审校 杜明霞/孙茉莉/王兴亚/郑茵)

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