专访：OPEC秘书长称油价可能很快反弹 警告称未来油价或大涨

资料图片：石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里在维也纳召开的一次记者会上讲话。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透伦敦1月26日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周一表示，油价在当前水准可能已经触底，可能很快就会上涨。这是他首次公开评论这波史上第二次油价大跌走势可能已经后继乏力。

巴德里还警告称，如果对新供应产能的投资过低，未来油价可能大涨至每桶200美元。

“现在油价约为40-50美元，我认为油价可能已经触底，很快就会回升，”巴德里对路透表示。

OPEC成员国的原油产量占全球产量的约三分之一，而且直到去年该组织还采取调整供应以支撑油价的政策。

受全球供应过剩影响，油价自去年6月以来已经下跌近60%，降至49美元下方。OPEC去年11月做出拒绝减产，以保护市场份额的意外决定后，油价持续下滑。

巴德里为OPEC的决定做辩护，警告称削减供应会导致闲置产能，缺乏投资，最终会导致供应短缺和油价涨势超过2008年，当时油价触及147美元上方的创纪录水准。

“假设我们减产，将出现闲置产能，”他说。“生产者在产能过剩时，就不再投资了。”

“如果他们不投资，供应就不再增多。供应不再增加的话，市场在三四年后就会出现短缺，价格将上涨，2008年的情况将会重现。”

“如果因缺乏投资而导致实质供应短缺，油价可能会飙升到200美元，”巴德里说。

油价在2014年的跌幅为历来第二大，仅次于2008年那次从纪录高位跌落。

**非OPEC国家相助？**

委内瑞拉等部分OPEC成员国继续呼吁减产。委国总统马杜罗本月初访问了几个OPEC成员国以及非成员国俄罗斯。

巴德里在赞赏Maduro奔走努力的同时表示，OPEC和非OPEC产油国之间短期内并无可能坐下来讨论减产。

“这需要一点时间，”他说。“可能得再等上四五个月，今年上半年之前不会做具体努力，因为我们要看看上半年底市场的表现。”

OPEC去年11月决定维持产出目标不变，巴德里进一步为此决议辩护。

“这是个集体决定，”他说。“每个人都参与了这个决定，虽然有些评论和保留看法，但最后所有成员国的部长都同意这么做。”

当被问及沙特在新国王上任后是或否可能改变石油政策时，巴得里说：“沙特是一个稳定的国家、有一个稳定的政府，我认为情况将会一如既往。”(完)

(编译 杜明霞/李婷仪 审校 戴素萍/郑茵)

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