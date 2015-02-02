焦点：OPEC原油1月产量增加 主要成员国拒绝支撑油价的立场坚定

路透伦敦1月30日 - 路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)本月石油供应有所上升，因安哥拉出口增加且沙特阿拉伯和其他海湾产油国产量稳定至小增，这说明重要成员国仍坚守拒绝支撑油价的立场。

OPEC在11月会议上决定专注在市场份额而非减产，尽管伊朗和委内瑞拉等成员国担心石油收入下滑。

调查显示，OPEC的1月日均产量为3,037万桶，高于12月修正后的3,024万桶。此次调查基于船运数据以及从石油公司、OPEC和咨询公司消息人士那里得到的讯息。

OPEC于11月27日开会决定维持产量目标每日3,000万桶不变，这打击油价跌至四年低位接近每桶71美元。自那之后，原油价格在1月13日跌至近六年低位45.19美元，周五在49美元以上交投。

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周一在伦敦的讲话中为没有减产进行辩护，称油价可能已经触底，尽管目前还是供给过剩。此后其他OPEC代表亦附和此观点。

“油价正趋于稳定，”来自海湾产油国的一代表称。“不过全球经济并不是非常强劲，(石油)库存仍过高。”

本月最大的增幅来自安哥拉，该国日产180万桶，出口占到约57%，较12月的日产量增加了16万桶。

调查显示，OPEC其他成员国尼日利亚亦设法提高出口，不过Forcados和Nembe Creek输油管线的中断遏制了增速。

科威特、卡塔尔以及阿联酋的增幅略小。

消息人士称，OPEC头号石油出口国沙特阿拉伯的产量为持平至小幅增加。沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)执行长周二表示，目前产量为每日980万桶，但他没有说明这是日产量还是1月平均产量。

“我看到的是产量稳定，”一位跟踪沙特产量的行业消息人士称，“出口略微降低，这很可能是因炼厂加工量小幅提高。”

根据装船数据和一位行业消息人士，本月降幅最大的是伊拉克。该国南部的石油出口从12月的纪录高位下滑，北部的出口也减少。未来几个月出口可能触及纪录新高，根据装船计划日程，2月南部出口量将创纪录。

本月产量大幅下滑的另一个OPEC成员国是利比亚，受冲突影响，该国港口和油田关闭，1月供应进一步降至每日35万桶。(完)

(编译 戴素萍/孙茉莉/杜明霞；审校 张涛/许娜/张荻)

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