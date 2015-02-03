OPEC代表慎言油价反弹 认为可能跌至30-35美元

分析：若当选韩国总统 文在寅或将经济重要性置于就业及增税之上
路透首尔5月8日 - 有望当选韩国新总统的文在寅(Moon Jae-in)表示，他希望增聘消防员、教师和警察，但他的主要目标将是保护韩国脆弱的经济复苏。
路透2月2日 - 石油输出国组织(OPEC)的几名代表对路透表示，由于季节性需求低迷，油价可能保持在低位直到夏季。与此同时，沙特抑制竞争对手原油生产增长的策略似乎开始取得具体效果。
OPEC代表以及外部专家本周在OPEC的维也纳总部开会，讨论OPEC的长期战略。此类会议不会制订原油产量政策。
目前美国数据显示钻井数量减少幅度创出最大纪录，该消息周五刺激油价升至每桶50美元以上。交易商表示，该数据说明OPEC的策略正在打压美国页岩油的增长势头。
“低价格正影响到一些企业在页岩油上的投资。从较长期来看这应会影响供给。”一OPEC海湾产油国代表说道。
“油价正在40-45美元左右持稳，不过全球经济并不是非常强劲，库存仍过高。”
其他两名OPEC代表称，因需求疲弱，加之2015年头两个季度全球炼厂进入维护工作，并不排除油价可能会跌至30-35美元。这两位代表中有一位来自海湾产油国。
“冬季以及补充储备令目前的油价获得支撑。”其中一位代表说道。
来自海湾产油国的另一位代表称：“总的感觉是受油市供给过剩影响，油价仍将会下滑，要低于我们希望的水准。预期今年上半年以前这些原油库存将不会减少。”
“有很多好迹象，比如美国和加拿大的部分生产关闭。因此，这意味着最近一次会议的决策是正确的，这个过程对某些国家来说更为缓慢而痛苦，但最终是有效的，”一名代表称。
尽管非海湾成员国表示担忧，但OPEC去年11月决定不减产，沙特阿拉伯石油部长欧那密表示，该组织需防止市场份额被美国页岩油等竞争对手抢走。
受OPEC不减产影响，油价暴跌至每桶近71美元的四年低位。之后，原油价格续跌，更在1月13日触及近六年低位45.19美元，跌幅超过许多代表的预期。油价周一交投于53美元之上。
包括秘书长巴德里在内的多位OPEC官员已经开始表示，相信油价正在触底，一波回升走势可能即将展开。
周二将会继续讨论OPEC的长期策略，其策略每隔五年更新一次。成员国石油部长们在6月5日前没有召开会议的计划。(完)
(编译 张涛/孙茉莉/许娜；审校 张荻/杜明霞/郑茵)
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