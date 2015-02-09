OPEC月报：油价下跌对其他产油国的打击超出预期

路透伦敦2月9日 - 石油输出国组织(OPEC)周一大幅上调2015年对该组织石油的需求预估，称自6月以来油价跌去一半，使美国等其他产油国石油生产放缓的速度快于此前预期。

OPEC周一公布的月报预测，2015年对该组织原油的需求料为平均每日2,921万桶，较前次预估上调了43万桶。

与上次报告相比，OPEC将其他产油国原油日供应增幅下调了42万桶，至每日至85万桶/每日，这一定程度上是因为美国页岩油生产放缓，以及能源公司的资本投资减少。OPEC认为低油价将刺激消费。

“(非OPEC国家供应减少)主要是因为国际石油公司宣布削减2015年的资本支出，以及美国和加拿大作业的钻井数量减少，”该组织称。

OPEC将2015年美国原油供应预估下调17万桶/每日，上月已经下调了10万桶/每日。OPEC还将俄罗斯供应预估较上调下调了7万桶/每日，并下调了该组织之外其他中东国家产量预估，幅度与俄罗斯相仿。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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