OPEC不应减产来“补贴”页岩油生产--OPEC秘书长

路透麦纳麦3月8日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周日表示，OPEC成员国不应削减产量来“补贴”成本较高的页岩油生产。OPEC认为是页岩油近期产量增长，导致石油市场趋疲。

巴德里在巴林一次会议上发表讲话称，致密油(他用来称呼页岩油的一个术语)“并不对我们构成挑战”，但目前市场要明确，当前价位上哪种石油能源有可能持续提供。

油价在最近几个月跌至将近六年低点，因市场供应严重过剩，而过剩主要是由于美国页岩油产量大幅增加以及全球需求疲弱。

油价飞速下跌，导致一些小型产油国处境不佳，石油企业也不得不削减支出。

“我们欢迎致密油...但这种能源的生产成本太高。70、80甚至90美元都不够，要想生产和销售并从中获利，价格得100美元往上，”巴德里说。

“OPEC不能补贴另一种能源--如果我们在11月削减(产量)，在1月也就会减产，到了12月也得减。我们可能还要再减产四五年，”他说。

“我们不能每次都让自己减产，(致密油)并不对我们构成挑战...我们欢迎它，但现在还是让市场来决定。”

巴德里还表示，OPEC和非OPEC产油国应团结起来稳定市场，他暗示供应过剩的规模可能为每日200万桶。

他称，自2008年以来，非OPEC产油国的日产量增加了将近600万桶。相反，OPEC的产量一直持稳于每日3,000万桶左右。

巴德里认为，市场的“真实情况”在6月底之前可能不会明朗，同时他补充说，不怀疑市场会在2015年下半年恢复平衡。

他表示，当前市场正在改善，尽管近期的波动性和不确定性，但石油市场仍然存在“巨大的机会”。他预计，到2040年能源需求将增加60%，石油仍将是一种核心能源。(完)

(编译 郑茵 审校 许娜/王兴亚)

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