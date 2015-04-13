OPEC敦促组织外产油国与之合作稳定油价

路透伦敦4月13日 - 石油输出国组织(OPEC)未点名批评了非OPEC产油国拒绝与之合作推高油价，并再次敦促这些产油国与之合作。

OPEC最新的月报称，“部分非OPEC产油国固执己见，单打独斗，不计后果。”

“OPEC过去一直独自承担着维护油市稳定的责任。在当前情况下，牵涉到所有国家的利益，是否应分担这个责任？”

OPEC去年在俄罗斯等非OPEC产油国拒绝减产后也未能减产，加剧了油价的跌势。(完)

(翻译 张荻； 审校 戴素萍)

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