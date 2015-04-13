OPEC敦促组织外产油国与之合作稳定油价

铃木汽车预计本财年营业利润下降10% 因研发成本上升
路透5月12日 - 铃木汽车周五预测，全年营业利润将下降10%，因研发支出增加，即便是公司预计在印度和欧洲市场的汽车销量将继续增长。
路透伦敦4月13日 - 石油输出国组织(OPEC)未点名批评了非OPEC产油国拒绝与之合作推高油价，并再次敦促这些产油国与之合作。
OPEC最新的月报称，“部分非OPEC产油国固执己见，单打独斗，不计后果。”
“OPEC过去一直独自承担着维护油市稳定的责任。在当前情况下，牵涉到所有国家的利益，是否应分担这个责任？”
OPEC去年在俄罗斯等非OPEC产油国拒绝减产后也未能减产，加剧了油价的跌势。(完)
(翻译 张荻； 审校 戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透5月12日 - 铃木汽车周五预测，全年营业利润将下降10%，因研发支出增加，即便是公司预计在印度和欧洲市场的汽车销量将继续增长。
黑田东彦在七国集团(G7)财长和央行总裁会议召开前对记者说，尽管日本国内通胀依然低迷，但全球经济稳步复苏正在对日本经济产生积极影响。
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。