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国际财经 | 2015年 5月 28日 星期四 14:11 BJT

预计OPEC不会在6月会议上减产--沙特报纸引述消息

路透沙特胡拜尔5月28日 - 沙特(沙乌地)阿拉伯的Al Hayat报周四援引未具名石油输出国组织(OPEC)消息人士的话称，预计OPEC不会在6月会议上减产，且料该次会议进行的时间不长。

消息人士并称，鉴于中国和印度需求增长，沙特将继续生产石油满足客户需求，目前产量约为每日1,030万桶。

消息人士称，沙特不会牺牲自己的市场份额，拱手让他人得益，尤其若没有非OPEC阵营石油政策的配合--沙特官员近几个月来一再重申这个底线。

Al Hayat是沙特的一份主要报纸，在石油政策方面的报导素享盛名。(完)

(编译 张若琪 审校 李春喜)

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