OPEC可能在6月5日会议上维持产量不变--代表

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透维也纳5月31日 - 石油输出国组织(OPEC)一名资深海湾国家代表对路透表示，OPEC周五会议可能维持产量目标不变，因为全球油市看来情况不错，且油价预计从当前水准上涨。
还有两名OPEC代表表示，他们预期6月5日会议不会改变政策。届时OPEC国家的石油部长将在维也纳开会。
油价因全球供应过剩而在1月跌至接近每桶45美元的近六年低点，之后上涨。周五布兰特原油LCOc1结算价报65.56美元，日内上涨2.98美元或4.8%。
“OPEC不太可能做出有关产量限额的决定，有两个原因：第一是俄罗斯和其它非OPEC产油国已表明无意配合减产，”上述海湾国家OPEC代表周日表示。
“第二是油市正在走强。油价预计继续保持在目前水准，而且极有可能上升。需求也很强劲，库存平衡。油市似乎情况很好，”该代表说道。
该代表并称，原油库存高于五年均值，但油品库存落在五年均值内。
“到头来，当然最终的决定将由部长级开会时决定，”该海湾高层代表表示。
两名OPEC产油国官员也做了类似的评论。
“我不认为有任何的改变，”一名来自非洲的OPEC成员国代表表示。他指的是6月5日的OPEC产出政策决定。
“油价...在60-65美元间，至少已从之前的水准回升，”另一位海湾OPEC代表表示。“市场上还有供应过剩的问题，但供应过剩的程度已比11月有所减轻。”
尽管供应过剩，OPEC在去年11月的会议上拒绝减产来提振油价，期以守住市场份额。OPEC维持产量目标为每日3,000万桶。
该决定使得油价加速从2014年6月高位115美元下跌。
然美国产量减缓的初步迹象，加上需求成长超乎预期，已协助油价从1月低位回升。(完)
(编译 张涛/戴素萍 审校 李爽/孙茉莉)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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