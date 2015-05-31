OPEC可能在6月5日会议上维持产量不变--代表

路透维也纳5月31日 - 石油输出国组织(OPEC)一名资深海湾国家代表对路透表示，OPEC周五会议可能维持产量目标不变，因为全球油市看来情况不错，且油价预计从当前水准上涨。

还有两名OPEC代表表示，他们预期6月5日会议不会改变政策。届时OPEC国家的石油部长将在维也纳开会。

油价因全球供应过剩而在1月跌至接近每桶45美元的近六年低点，之后上涨。周五布兰特原油LCOc1结算价报65.56美元，日内上涨2.98美元或4.8%。

“OPEC不太可能做出有关产量限额的决定，有两个原因：第一是俄罗斯和其它非OPEC产油国已表明无意配合减产，”上述海湾国家OPEC代表周日表示。

“第二是油市正在走强。油价预计继续保持在目前水准，而且极有可能上升。需求也很强劲，库存平衡。油市似乎情况很好，”该代表说道。

该代表并称，原油库存高于五年均值，但油品库存落在五年均值内。

“到头来，当然最终的决定将由部长级开会时决定，”该海湾高层代表表示。

两名OPEC产油国官员也做了类似的评论。

“我不认为有任何的改变，”一名来自非洲的OPEC成员国代表表示。他指的是6月5日的OPEC产出政策决定。

“油价...在60-65美元间，至少已从之前的水准回升，”另一位海湾OPEC代表表示。“市场上还有供应过剩的问题，但供应过剩的程度已比11月有所减轻。”

尽管供应过剩，OPEC在去年11月的会议上拒绝减产来提振油价，期以守住市场份额。OPEC维持产量目标为每日3,000万桶。

该决定使得油价加速从2014年6月高位115美元下跌。

然美国产量减缓的初步迹象，加上需求成长超乎预期，已协助油价从1月低位回升。(完)

(编译 张涛/戴素萍 审校 李爽/孙茉莉)

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