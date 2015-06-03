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国际财经 | 2015年 6月 3日 星期三 08:15 BJT

OPEC核心海湾成员国对维持产量上限不变看法“一致”--消息

路透维也纳6月2日 - 石油输出国组织(OPEC)海湾成员国一高级代表周二对路透称，OPEC核心海湾成员国及其他国家形成共识，本周会议上将维持该组织石油产量上限不变，这是成员国之间日益形成的一致观点。

“OPEC核心海湾成员国及其他国家对维持产量不变意见一致，”该消息人士称。就在前一天，四个OPEC核心海湾成员国进行非正式会晤。

“谁也不想找麻烦。会议料将一帆风顺。”

消息人士称，油市前景看好，尤其是下半年，这与其他成员国的评论相呼应。(完)

(编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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