焦点：OPEC部分成员提出80美元的新“合理”油价 但只是说说而已？

路透维也纳6月4日 - 油市深度下跌将近一年之后，部分石油输出国组织(OPEC)成员国目前首次公开谈论新的“合理”油价。

伊拉克、委内瑞拉和安哥拉的石油部长本周在维也纳表示，每桶75或80美元的价格--比当前油价高约10美元，可能比较合理。伊拉克石油部长Adel Abdel Mahdi表示，这样的价位应该是“公平的”。

一名OPEC海湾国家代表私下也对路透说，在油市恢复平衡之后，他估计明年油价可能在这个水准左右。

这个新区间是否会成为OPEC的共同目标，仍然有待观察。为了维护在全球市场中的份额，OPEC实际上已经放弃了保护油价的努力。

重要的是，沙特并未表明其认可上述新观点。沙特以前曾多年声称100美元“对于生产者和消费者是合理价格”。

虽然OPEC部长只是说一说，还是在一定程度上满足了交易商、投资者及能源业高管想看清中期油价的渴望。他们可以参考这个价格来判断，持续数月的不确定性和震荡局势也许会在何时结束。

诚然，OPEC整体上并无推动油价升回至70美元以上的紧迫感，而是恰好相反。该组织周五料将达成一致，在未来几个月维持目前的产量。

即便沙特及其海湾联盟开始认真讨论托市，找到合适的平衡点也和难：伊朗平衡预算需要油价在100美元以上；而油价过高有可能让美国页岩油的竞争死灰复燃。美国页岩油产业紧急采取的削减成本措施，已经帮助缓解了油价跌势。

“若油价反弹，页岩油产量将抬头。所以我们需要适应完全不同的形势，”意大利石油生产商埃尼集团(Eni)(ENI.MI)执行长Claudio Descalzi周三称。

**价格区间及合理性**

1990年代末的石油危机让OPEC放弃22-28美元的价格“区间”后，该组织已有十多年没有公开制定具体的油价目标了。这是它的一项政策。

随着市场进入长达数年的牛市，成员国的私下预期逐渐上升，而OPEC则一直强调要满足需求，而不是推高价格。

在2008年金融危机以后，OPEC实施减产，拼命想支持从150美元附近跌至不到40美元的油价，沙特国王阿布杜拉出乎交易员的意料，直言75美元是“合理价位”。

在那之后的一两年里，对合理油价的看法变为100美元左右。这个关口OPEC在过去五年的大部分时间里最终还是不费吹灰之力地守住了。

2014年5月时，沙特石油部长欧那密重覆着他那套说辞：“100美元的价格对大家来说都合理--消费者、产油商、石油公司。”

自从OPEC去年11月维持产量不变以来，尽管全球供应过剩的情况日益严重，扮演机动供应商这个角色的任务落到了数百家页岩油开采商的肩上，他们旋即控制采油活动，抑制美国产量的急速上升。但整个减产过程杂乱又反反覆覆，对油市前景不确定性的升高也难辞其咎。

根据本周的路透调查，对明年布兰特原油价格的预测值中，最高值与最低值之间的差距达到每桶近40美元，预估均值为70美元左右。

“不确定性是这个行业的游戏规则。它是个长期存在的变数，”法国石油公司道达尔(TOTF.PA)执行长Patrick Pouyanne说。

**新目标还是妄想？**

伊拉克石油部长Abdel Mahdi在OPEC研讨会中表示，“公平的价格”介于75-80美元之间。委内瑞拉石油部长Asdrubal Chavez被问及同一问题时，表示：“我认同伊拉克石油部长的看法。”伊朗石油部长则拒绝回应。

Chavez的看法特别令人意外，因为他对油价的态度向来最为强硬，之前一直热切敦促俄罗斯等非OPEC成员国与海湾OPEC巨头讨论全面减产，以提振油价，尽管徒劳无功。

而就在三周之前，委国总统马杜罗(Nicolas Maduro)表示，“中期油价若能稳定维持在100美元，对委内瑞拉与OPEC最为有利”--虽然几个月之前，他曾对国内民众表示，油价不会再回到那样的水平。

一家西方主要油企的一名高管也在维也纳表示，这些信号比较像是期望的愿景，而非表态：“这只是他们在抒发喜欢某些价格的方式。消费者希望油价可以更低。”

实际上，印度石油部长Dharmendra Pradhan在这场研讨会中表示，每桶约65美元--或者此一价位加减2或3美元--是可接受的价格。

渣打银行大宗商品研究全球主管、同时也是OPEC长期观察员Paul Horsnell表示，听到回归“合理价格”目标的说法感到讶异，不过，他也警告表示，把80美元当成长期常态仍然过低。

其他人士则表示，与目标的差距并不会太远。

Wood Mackenzie资深油市分析师Ann-Louise Hittle预期明年平均价格为每桶70美元，这个价位低到足以维持需求增长，也能避免美国产量再度快速成长。但她警告不要过度解读上述言论。(完)

(编译 张涛/白云/王丽鑫/陈宗琦；审校 李爽/王颖/戴素萍)

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