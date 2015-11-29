OPEC会议召开在即 有官员质疑对供应过剩将缓解的乐观预期

欧洲央行执委科尔称超宽松政策不是永久计划 但现在讨论缩减还太早
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透维也纳11月27日 - 石油输出国组织(OPEC)官员质疑该组织研究员在一次会议上的乐观预期，一些人质疑2016年供应过剩问题是否会得到快速缓解。
这番言论表明OPEC内部的看法不如6月会议时乐观。OPEC国家石油部长将在12月4日召开会议。供应过剩疑虑现已打压油价跌至每桶45美元，6月时为65美元。
“市场数据显示存在诸多不确定性，”一位消息人士称。
OPEC各国代表正在开会讨论油市，会议周五进入第二天。
OPEC研究团队认为，随着非OPEC产油国供应自2007年以来首次下降，使全球供应过剩局面较2015年有所缓和，预计2016年对OPEC石油的需求将提高。
一位OPEC代表表示，被提出的观点分歧之一是，这个预估是否太乐观了，另一位代表则对前景看法悲观。
在被问及市场前景是否好转时，第二位代表称，“不，没有好转...情况有些复杂。”
“我们认为市场恢复稳定需要更长时间。或许还需要一年半，”另一位代表在欧洲央行会议前表示。
然而，外界广泛预期OPEC此次会议会维持当前的政策不变。
OPEC海湾地区成员国代表明确表示，只有在非OPEC产油国--尤其是俄罗斯--加入统一协调减产行动的情况下，OPEC政策才有可能发生U型反转。但那一可能性目前看来很小。
“对于即将到来的OPEC会议期间会取得突破性进展，我的看法不是非常乐观，”一位来自希望减少供应的国家的代表表示。“我希望事实能证明我是错的。”(完)
(编译 李爽 审校 白云)
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。