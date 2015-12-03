焦点：原油期权显示投资者愈发警惕OPEC产量政策可能出人意料

路透伦敦12月2日 - 油市投资者对油价上涨的押注六周来首次超过对油价下跌的押注，因防备石油输出国组织(OPEC)周五公布产量政策决定时，可能有意外之举。

市场怀疑全球经济增速是否足以消化过剩的原油供应，随着这种疑虑的加深，对冲基金将原油多仓削减至五年低位。

OPEC“不减产”政策已经消化在当前的油价中。油价今年已经跌了一半，因为沙特有财力可以忍受油价低至不到50美元，且非OPEC产油大国加入协调行动的可能性甚微。

过去三周，行权价在50-60美元的布兰特原油期货看涨期权持仓增加逾15%。

近期价外看涨期权的价格已超过近期价外看跌期权。

1月布兰特石油期权接近一半未平仓合约都集中在六种看多合约中，而且都是在高于每桶52美元的水平买入的期权。

“问题在于，是否有一些人已经通过价外期权押注OPEC将作出令人意外的举动，”法国巴黎银行全球大宗商品策略主管Harry Tchilinguirian说。

**期权仓位罕见变化**

在过去五年中，即期价外看涨期权的权利金高于看跌期权的时间比例约为20%。

到了去年，这一频率已降至4%，说明投资者防范油价近期下跌风险的愿望，比押注近期油价上涨的意愿更强烈。

Tchilinguirian表示，市场共识可能是OPEC将坚持全力生产的政策以保住市场份额，但这种期权仓位变化可能说明，市场对基于该共识展开交易越来越没把握。法国巴黎银行认为，油价在每桶大约40美元已找到底部。

市场参与者推测过周五OPEC会议可能令人意外的结果，例如进行口头干预，承诺在西方解除对伊朗的制裁后为来自该国的石油供应腾出市场空间；或者直接在沙特带动下减产，但这种可能性非常小。

关于石油期权这种变化对布兰特油价的意义，摩根士丹利认为，即便油价在OPEC相关消息推动下反弹，由于这些看涨期权到期未执行，油价新一轮下跌或成为现实。

某一期权获利的可能性越大，则该期权的持有方和卖方都需要更多地买进或卖出该期权的标的原油期货合约，从而减轻市场波动相关风险。

这一过程就是“Delta中性套期保值(Delta Hedging)”。在看涨期权无利可图的情况下，这一过程或导致这类期权的卖方通过出售原先为管控期权风险而大量积累的布兰特原油期货，从而解除这种对冲。

“我们不光看到这些看涨期权到期所带来的问题，而且其价值的下降可能也会迫使买进标的合约、进行Delta中性套期保值的对手方，解除仓位。Delta中性套期保值相关损失或给油价造成一定程度的下行压力，”摩根士丹利分析师如是说。(完)