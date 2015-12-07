（修正）焦点：OPEC未就石油产量上限达成新协议 油市恐面临进一步价格战

2015年12月4日在维也纳举行的欧佩克大会。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

(修正：最后一段应为“曲终人散”，而非“曲散人终”)

路透维也纳12月4日 - 石油输出国组织(OPEC)成员国周五未能就石油产量上限达成一致，会议在激烈争吵中结束；伊朗表示，在其石油产量恢复前不考虑限产。由于西方制裁，伊朗石油产出多年来一直受限。

周五的结果，使OPEC在已然严重供应过剩的油市中面临进一步的价格战。

过去18个月油价已逾腰斩，目前油价水准之低，远难满足多数OPEC成员国平衡预算之需。布兰特原油LCOc1周五跌至43美元左右，接近多年低点。

高盛等银行预估油价可能进一步下滑，甚至跌到每桶20美元，因全球供过于求，且存储过剩石油的库容用罄。

OPEC发表的最终声明未提及新的产量上限。上回OPEC未能达成协议是在2011年，当时利比亚形势动荡，沙特(沙乌地)阿拉伯推进OPEC增产以防油价飙升。

“我们未做出决定，没有商定明确数字。”伊朗石油部长尚甘尼会后告诉记者。

OPEC秘书长巴德里表示，由于无法预测伊朗明年将释放多少供应至市场上，因此未就产量数字商定协议。六个月前，几大国与伊朗就核问题达成协议，将解除对后者的制裁。

与会部长多数在会后未发表评论。

巴德里试图淡化尴尬气氛，表示OPEC仍一如既往地强大，但会议室内记者和分析师爆出一阵笑声。

**“欢迎大家进入市场”**

一年前沙特促成OPEC决定保护市场份额而非减产，冀望最终能将美国页岩油等高成本生产挤出市场。

许多较贫困的OPEC成员国曾表示，沙特实际上等于在施压强迫他们；这促使沙特阿拉伯石油部长欧那密此次表示，他将听取每个国家的意见。

会前伊朗就表明立场，尚甘尼称该国在制裁解除后每日供应将至少增加100万桶，相当于全球供应的1%。全球石油供过于求至少已达每日200万桶。

欧那密稍早称，他希望全球需求增加能吸收伊朗明年预期增加的产量。他称“欢迎大家进入市场。”

会后他未发表评论。

OPEC在会上欢迎第13个成员国印尼重回OPEC。OPEC约占全球石油产量的三分之一，而俄罗斯和美国均非OPEC成员。

“OPEC和油价面临的压力将加大。以当前的生产过剩速度，我们的陆上储油容量第一季就会用完。”资深OPEC观察家暨智库PIRA创办人Gary Ross表示。

**“功能失调的OPEC”"**

周五一开始并无迹象显示将重蹈2011年无决议的覆辙。欧那密曾说那次是“史上最糟”结果。

OPEC消息人士告诉路透，各国部长在讨论开始的几个小时曾同意延展当前政策。那涉及将OPEC整体日产量上限由之前的3,000万桶提高到3,150万桶，也就是追平实际产量。这个数字不含新成员国印尼的产量。

但之后所有决定似乎又被推翻，使OPEC未能形成任何正式决策。目前无法立即得知之后的闭门讨论发生什么事。

“本次维也纳OPEC成员国会议结束了，曲终人散，但什么都没改变，石油产量未变，石油产量配额仍与实际产量存在差距，而功能有些失调的OPEC家族就和多数组织一样，成员就此各奔东西。”德盛安联资产管理能源基金经理人暨分析师Christopher Wheaton说。(完)